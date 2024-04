Vestea bună a momentului de la ING Bank, 500 de lei direct în cont și comisioane zero. Care sunt condițiile de acordare, cine primește banii

În cazul în care ești în căutarea unei modalități inteligente de a-ți gestiona veniturile, ING Bank vine cu o ofertă tentantă pentru angajați.

Începând cu data de 10 aprilie și până pe 31 august 2024, ai oportunitatea de a-ți dubla economiile, în limita a 500 de lei, prin intermediul campaniei oferite de ING Bank.

Cum beneficiezi de ofera ING Bank

Pentru a beneficia de această ofertă care, la drept vorbind, sună destul de atractiv, există câteva condiții simple:

În primul rând, deschide primul ING Card Complet. Încasează cel puțin un salariu în noul cont ING, având o valoare minimă de 700 de lei. Realizează cel puțin o plată cu cardul ING sau din platforma Home’Bank, ca mai apoi să deschizi un cont ING Economii.

Regulamentul complet al campaniei și detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.ing.ro, în secțiunea Promoții.

Ce primești

Deschizând un cont de economii la ING, te bucuri de numeroase avantaje cum ar fi accesul oricând la banii economisiți, dobândă generată pentru fiecare zi în care păstrezi banii în contul de economii, cost zero pentru deschiderea și administrarea contului.

Mai mult, prin intermediul ING Bank, poți beneficia de o serie de servicii și facilități fără niciun cost suplimentar, cum ar fi zero lei comision de deschidere și administrare pentru contul în lei, zero lei comision pentru emiterea, administrarea și livrarea primului card de debit în lei, zero lei comision pentru retrageri de la orice bancomat, indiferent de bancă, zero comisioane pentru activarea și utilizarea platformei Home’Bank, zero comisioane la încasări sau plăți de la/către orice bancă sau chiar posibilitatea de a beneficia de asigurarea de sănătate ING Health Protect timp de până la trei luni, fără costuri.

Pe lângă toate acestea, aducerea salariului la ING poate să îți aducă și avantaje suplimentare, cum ar fi dobânzi mai bune la credite și depozite, precum și oferte speciale negociate prin convenții salariale încheiate cu ING.

Carevasăzică, dacă îți aduci salariului la ING Bank nu înseamnă doar simpla administrare a veniturilor, ci și accesul la o serie de facilități și beneficii care îți pot optimiza gestionarea financiară și te pot ajuta să îți îndeplinești obiectivele pe termen lung.