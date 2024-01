Vechime în plus la pensie pentru zeci de mii de români. Noua lege a pensiilor vine cu vești bune pentru anumite categorii de pensionari

Noua lege a pensiilor vine la pachet cu mai multe modificări importante legate de stagiul de cotizare al pensionarilor din România, iar cele mai multe dintre aceste schimbări se vor resimți în piață începând cu septembrie 2024.

De un avantaj în plus vor beneficia românii care au activat în condiții deosebite de muncă. Conform legislației din multe țări, inclusiv din România, locurile de muncă în „condiții deosebite” se referă la acele locuri de muncă unde angajații sunt expuși la factori de risc sau condiții de lucru care depășesc nivelurile obișnuite de dificultate sau pericol în comparație cu locurile de muncă standard. Aceste condiții deosebite pot include, dar nu sunt limitate la, următoarele aspecte:

Expunere la Substanțe Periculoase: Lucrul cu sau în apropierea substanțelor chimice toxice, radioactive sau alte materiale periculoase. Condiții Fizice Extreme: Lucrul în condiții de temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, presiune ridicată, zgomot intens, vibrații etc. Risc Înalt de Accidente: Locuri de muncă cu un risc crescut de accidente, cum ar fi lucrul la înălțimi mari, în mine, pe platforme petroliere, în construcții etc. Program de Lucru Neregulat: Program de lucru cu schimburi care implică lucrul de noapte sau un program extins care depășește norma standard de lucru. Condiții Psihologice Grele: Locuri de muncă care implică un stres psihologic ridicat, cum ar fi serviciile de urgență, intervenția în situații de criză, lucrul în domeniul securității etc.

În România, aceste condiții și beneficiile asociate sunt reglementate prin legi și norme specifice, care sunt menite să protejeze lucrătorii expuși la riscuri mai mari în activitatea lor profesională. Aceste reglementări sunt esențiale pentru a asigura că angajații care lucrează în astfel de medii sunt adecvat compensați și protejați împotriva riscurilor potențiale la care sunt expuși.

Ce câștigă românii care au lucrat în condiții deosebite de muncă

În conformitate cu noua lege a pensiilor, pentru perioadele de cotizare în condiții speciale sau deosebite, se vor acorda perioada suplimentare care vor fi considerate stagiu de cotizare în condiții normale. Pornind de la acest principiu, pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite se adaugă 4 luni în plus la stagiul de cotizare. Pentru fiecare an în condiții speciale, se adaugă șase luni în plus la stagiul de cotizare.

Astfel, ajungi semnificativ mai repede la stagiul complet de cotizare și, în mod evident, se va ajusta în concordanță și vârsta standard de pensionare, aceasta reducându-se. În condiții ideale, poți ajunge la o reducere de șapte ani a vârstei standard de pensionare în urma unui stagiu complet de cotizare de 35 de ani. În ceea ce privește modul de calcul al pensiei, primești în plus 0,25 puncte pentru fiecare lună în care s-au desfășurat activități în condiții deosebite (grupa a II-a de muncă) și 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au lucrat în condiții speciale (grupa I de muncă).

Modificările de mai sus vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2024.