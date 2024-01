Unde s-au angajat românii în 2023, care sunt pozițiile cele mai căutate în 2024. În ce domeniu ai cele mai mari șanse la un job în România

Piața muncii din România a suferit transformări importante în 2023 și continuă să se adapteze atât la pretențiile pieței, cât și la doleanțele candidaților care visează la salarii din ce în ce mai mari.

Dincolo de opiniile pe care le avem noi și de modul în care a evoluat piața muncii, conform datelor agregate de eJobs în cea mai recentă ediție a raportului Review & Trends, 39,6% dintre joburile postate anul trecut au vizat candidații entry-level, respectiv pe cei care au între 0 și 2 ani de experiență. 28,4% au căutat candidați cu un nivel mediu de experiență (2 – 5 ani) și 21% acceptau inclusiv candidați fără niciun fel de experiență.

Cu alte cuvinte, aproximativ 60% din piața muncii nu implică poziții de oameni cu prea multă experiență sau abilități avansate în diverse domenii. Mai mult decât atât, acele abilități s-ar putea să se reflecte, de fapt, într-un handicap în găsirea unui jobs, pentru că ești supracalificat pentru poziția dorită.

Realitatea pieții muncii din România

Din cea de a opta ediție a raportului Review & Trends reiese că doar 8,4% din locurile de muncă din 2023 au fost pentru seniori, cei cu mai mult de cinci ani de experiență. Doar 2,6% dintre poziții au fost pentru manageri.

„Procentele mai mici aferente pozițiilor de seniori și manageri se explică și prin faptul că 2023 a fost un an în care am văzut mai puține mișcări de carieră pe aceste două nivele profesionale. Managerii și specialiștii au fost mai puțin predispuși să își schimbe job-urile, au fost mai stabili decât în alți ani și, prin urmare, s-au eliberat mai puține poziții de acest tip pentru care a fost nevoie să se găsească înlocuitori”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Partea interesantă vine însă tot din zona de entry-level și fără experiență. Acolo au fost cele mai multe poziții, dar s-a și aplicat cel mai mult. Astfel, s-a repetat situația în care, pentru al patrulea an consecutiv, categoria 18-24 de ani rămâne a doua cea mai activă grupă de vârstă, la distanță mică de primul loc, ocupat de candidații cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani.

Unde îți găsești cel mai ușor de lucru, în ce domenii