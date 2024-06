Un utilizator de YouTube a surprins obiecte misterioase în preajma eclipsei: Astronomii nu cred că sunt sateliți VIDEO

Un inginer aerospațial și YouTuber a capturat imagini cu mai multe obiecte neidentificate trecând rapid pe lângă eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024.

Destin Sandlin, ca mulți alții, a filmat și fotografiat eclipsa. Când a vizionat materialul, a observat câteva obiecte ciudate care păreau să traverseze Soarele și Luna.

Privind mai mult materialul video, a găsit un al doilea obiect care a traversat fața Lunii. Sandlin crede că obiectele sunt sateliți, ipoteză plauzibilă, deși câțiva astronomi au ridicat întrebări dacă acest lucru este posibil.

I do not think that ‘Earthshine’ is the answer here. Otherwise we would see similar phenomena in late twilight when satellites enter earth shadow. For the ISS, it has been reported, but with binoculars only – and the ISS is big and in a low orbit, not your average satellite.

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 20, 2024