Un nou instrument permite activarea funcției AI Recall pe PC-urile mai vechi: Cum poți să găsești orice ai vizualizat vreodată pe computerul tău

O nouă aplicație numită Amperage, disponibilă pe Github, permite utilizatorilor să activeze funcția AI-powered Recall pe PC-uri mai vechi care nu sunt oficial compatibile.

Recall este o funcție creată de Microsoft pentru Windows, dezvăluită în cadrul evenimentului Copilot AI și Surface din mai, care ajută utilizatorii să găsească orice au vizualizat vreodată pe PC-ul lor. Oficial, această funcție este disponibilă exclusiv pe noile dispozitive Copilot+ și viitoarele PC-uri, echipate cu unități de procesare neuronală (NPUs) pentru sarcinile AI.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight

Will cook up a tutorial soon, it’s surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I’ll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024