Un american la Timișoara a rămas cu gura căscată mergând pe stradă. ”Trebuie să începem să venim în România!”

Un turist american, care a vizitat recent Timișoara, a fost atât de impresionat de realitatea cotidiană din România încât a simțit nevoia să împărtășească experiența sa cu conaționalii. Într-un videoclip postat pe platforma X (fostul Twitter), acesta s-a arătat uimit de contrastul între siguranța și normalitatea vieții în România și ceea ce el numește „mentalitatea tipică New York-ului”, unde astfel de scene sunt greu de imaginat. Clipul său a devenit viral rapid, stârnind reacții entuziaste din partea publicului american, mulți lăudând siguranța și modul de viață din România.

„Priviți, își lasă mesele și scaunele afară și nimeni nu le fură!”

Unul dintre lucrurile care l-a șocat pe turistul american a fost faptul că localurile din Timișoara își lasă mesele și scaunele afară, nesupravegheate, peste noapte, fără să fie furate. În New York, mărturisește el, acest lucru ar fi de neconceput. „Priviți acest loc, nici țipenie de om! Mă aflu într-un oraș obișnuit din România și priviți în jur, localurile își lasă mesele și scaunele afară, peste noapte, și nimeni nu le fură! Dacă asta s-ar întâmpla în Statele Unite, dacă îți lăsai mesele afară fără să fie legate cu un lanț masiv, erau furate și nu le mai vedeai niciodată!” Uimirea sa față de acest contrast este vizibilă în videoclip, acesta accentuând diferențele culturale și de siguranță între România și țara sa natală.

Turistul subliniază că astfel de lucruri sunt normale în România, dar complet surprinzătoare pentru cineva venit dintr-un loc unde securitatea proprietății este o preocupare constantă. „Americanii nu vin în această țară și nu înțeleg de ce!”, afirmă el, sugerând că România merită mult mai multă atenție din partea turiștilor americani.

„E chiar și un pian. De ce nu-l fură nimeni?”

Un alt aspect care l-a lăsat cu adevărat impresionat a fost descoperirea unui pian lăsat în aer liber, fără supraveghere sau protecție. În fața pianului nesecurizat, turistul nu-și poate ascunde șocul: „Și pe asta chiar n-o să o credeți! Nu numai că-și lasă mesele și scaunele afară, dar lasă chiar și un pian! Un pian adevărat! Nu e asigurat cu un lanț sau ceva. Cred că valorează zeci de mii de lei. De ce nu-l fură nimeni?”.

El recunoaște că această întrebare reflectă poate mai mult mentalitatea sa de newyorkez, unde un astfel de obiect ar fi fost furat într-un timp foarte scurt. Totuși, în România, aceste lucruri par să funcționeze diferit, iar asta îl face să se întrebe de ce americanii nu au descoperit încă această țară.

McDonald’s „drive-thru” pentru pietoni

Printre alte lucruri care l-au impresionat pe turistul american a fost și conceptul de McDonald’s cu un „drive-thru” pentru pietoni, o abordare neobișnuită pentru cineva venit dintr-o țară unde drive-thru-urile sunt destinate exclusiv șoferilor. „Asta nu are cum să fie adevărat! Au un McDonald’s drive-thru, dar e unul pentru picioarele tale! Doar te duci la geamul ăsta și faci comanda, nici măcar nu ai nevoie de o mașină!”.

Această inovație a părut să-l fascineze, fiind ceva ce nu a mai întâlnit în SUA. Întregul clip video este marcat de surpriza și admirația sa față de ceea ce consideră a fi o normalitate în România, dar o raritate în Statele Unite.

Reacțiile entuziaste ale conaționalilor

Postarea sa a stârnit rapid reacții din partea altor americani, care au apreciat descrierea unei Românii sigure și liniștite, în contrast cu anumite cartiere din marile orașe americane, cunoscute pentru problemele legate de infracționalitate. Mulți dintre comentatori au remarcat faptul că nivelul de siguranță din România este mult mai ridicat comparativ cu zonele din SUA, un subiect intens dezbătut și în campania electorală din America, în care problemele de siguranță publică sunt abordate frecvent.

Comentariile turiștilor americani au inclus remarci despre cât de rar este să găsești un oraș atât de sigur, unde obiectele lăsate în spațiul public rămân neatinse. Unii chiar au menționat că vor lua în considerare România ca destinație de vacanță datorită acestor relatări pozitive.

„Trebuie să începem să venim în România!”

În finalul videoclipului, turistul își exprimă convingerea că mai mulți americani ar trebui să descopere România. „O să spun asta: trebuie să începem să venim în România!”. Vizibil impresionat de ceea ce a văzut în Timișoara, el face apel la conaționalii săi să își depășească reticențele și să exploreze această parte a Europei, care i-a oferit o experiență cu totul diferită de așteptările sale inițiale.

Videoclipul său este intitulat sugestiv „Bro learning US is actually just a 3rd world country playing dress up” (în traducere: „Frate, am învățat că SUA sunt doar o țară din lumea a treia, deghizată”), ceea ce reflectă o schimbare profundă în percepția sa despre realitatea socială și siguranța din România, comparativ cu cea din SUA. Această experiență poate deschide calea pentru ca și alți turiști să descopere frumusețile și ospitalitatea românească