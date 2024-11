Ultimele cuvinte pe care le-a scris regina Elisabeta a II-a în jurnalul ei, înainte să moară, sunt uimitor de simple

La doar două zile înainte de trecerea sa din această lume, pe 8 septembrie 2022, regina Elisabeta a II-a și-a așternut ultimele gânduri în jurnalul personal. De-a lungul celor peste 70 de ani de domnie, regina a fost cunoscută pentru discreția sa, păstrându-și cele mai intime gânduri și emoții departe de ochii publicului. Totuși, o notiță scurtă, formată din doar cinci cuvinte, a ieșit recent la lumină datorită biografului regal Robert Hardman, în timp ce lucra la actualizarea cărții sale Charles III: New King. New Court. The Inside Story.

Ultimele cuvinte scrise de regină sunt o reflexie a stilului ei: simple, practice și fără artificii. „Edward came to see me” („Edward a venit să mă vadă”) sunt cele cinci cuvinte care sintetizează o zi obișnuită în viața reginei.

Un stil de jurnal practic și lipsit de emoții

Biograful Robert Hardman explică faptul că această ultimă însemnare nu este o excepție, ci urmează modelul tipic al notițelor reginei. Jurnalul său nu era un loc unde își exprima emoțiile sau confesiunile personale, ci mai degrabă un registru al evenimentelor zilnice, menit să documenteze activitățile curente. Se pare că regina obișnuia să spună: „Nu am timp să notez conversații, doar evenimente.”

Ultimele sale cuvinte reflectă acest stil: directe și concise. „Edward” din notiță face referire la Sir Edward Young, secretarul privat al reginei, care probabil s-a întâlnit cu ea pentru a discuta detaliile ceremoniei de depunere a jurământului de către noii membri ai guvernului condus de Liz Truss, primul-ministru ales recent.

Ultimele zile ale reginei: între datorie și fragilitate

Chiar și în ultimele sale zile, regina Elisabeta a continuat să-și onoreze îndatoririle regale. Pe 6 septembrie 2022, ea s-a întâlnit cu Liz Truss pentru a o desemna oficial prim-ministru, un rol pe care l-a îndeplinit cu aceeași responsabilitate ca întotdeauna. Deși sănătatea sa era vizibil fragilă, Truss a remarcat că regina era „absolut alertă din punct de vedere mental” și dornică să asigure continuitatea întâlnirilor oficiale.

Totuși, pe 7 septembrie, un consiliu privat virtual programat pentru a doua zi a fost amânat la recomandarea medicilor, sugerând că starea reginei se deteriorase. Ea a murit la Balmoral, reședința sa preferată din Scoția, pe 8 septembrie, la ora 15:10. Locul unde și-a petrecut ultimele zile a fost unul special, plin de semnificații emoționale pentru regină și familia sa.

„Scotland has always had a uniquely special place in the hearts of my family and myself” („Scoția a avut întotdeauna un loc unic și special în inimile familiei mele și în a mea”), a declarat Regele Charles în septembrie 2024, comemorând legătura reginei cu acest loc.

Jurnalele regale: o tradiție istorică

Documentarea vieții de zi cu zi nu a fost o practică unică pentru regina Elisabeta. Multe generații de monarhi britanici și-au înregistrat evenimentele vieții în jurnale. De exemplu, străbunica ei, regina Victoria, a fost renumită pentru detaliile minuțioase ale jurnalelor sale, completând 141 de volume pe durata domniei sale de 63 de ani. Victoria scria frecvent despre dedicarea sa față de datorie, afirmând la un moment dat: „Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-mi îndeplini datoria față de țară.”

Și Regele Charles III continuă această tradiție, deși stilul său de scriere s-a schimbat de-a lungul timpului. Conform biografului Hardman, jurnalele sale din perioada în care era prinț erau mai analitice, pline de umor și mai „citibile” decât cele de acum.

Ultimele cuvinte scrise de regina Elisabeta în jurnalul ei nu sunt doar o însemnare despre o zi obișnuită, ci și un simbol al devotamentului său față de Coroană până în ultima clipă. Prin simplitatea lor, ele reflectă viața unei monarhii care a fost ghidată de datorie, discreție și o profundă înțelegere a rolului său. Chiar și în cele mai intime momente, regina a rămas fidelă esenței sale: regală prin acțiune, nu prin cuvinte.