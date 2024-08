Uleiul de floarea-soarelui, mult mai ieftin decât cel de măsline: Motivul creșterii prețurilor

Spania, cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, a fost martora unei schimbări semnificative în preferințele consumatorilor în ultimele luni. Uleiul de floarea-soarelui a depășit uleiul de măsline în popularitate, pe măsură ce creșterea vertiginoasă a prețurilor la uleiul de măsline i-a determinat pe mulți spanioli să caute alternative mai accesibile.

În prima jumătate a anului 2023, spaniolii au cumpărat 179 de milioane de litri de ulei de floarea-soarelui, depășind astfel cele 107 milioane de litri de ulei de măsline vândute în aceeași perioadă, conform datelor furnizate de Anierac, cea mai mare asociație a îmbuteliatorilor de ulei de măsline din Spania. Această schimbare marchează o premieră în istoria recentă a consumului de ulei în țară, unde uleiul de măsline a fost tradițional preferatul gospodăriilor.

Creșterea prețurilor forțează consumatorii să caute alternative

Seceta prelungită și condițiile climatice extreme din ultimii doi ani au afectat grav recolta de măsline din Spania, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a prețurilor la uleiul de măsline. Potrivit datelor oficiale, anul trecut, prețul unui litru de ulei de măsline extra-virgin a ajuns chiar și la 14,5 euro în unele supermarketuri, determinând comercianții să instaleze sisteme antifurt pe sticlele de ulei. Această scumpire i-a făcut pe mulți consumatori să renunțe la acest produs de bază în dieta mediteraneană, optând în schimb pentru uleiul de floarea-soarelui, mult mai accesibil.

Anul trecut, o sticlă de ulei de floarea-soarelui costa, în medie, 1,86 euro pe litru, în timp ce cele mai scumpe sortimente de ulei de măsline depășeau șase euro pe litru, cu aproximativ 50% mai mult decât în 2022. Această diferență de preț semnificativă a avut un impact puternic asupra comportamentului de consum al spaniolilor, în special al celor din gospodăriile cu venituri mai mici, care au fost nevoite să-și ajusteze obiceiurile alimentare.

Măsurile guvernamentale și reacția pieței

În fața acestor provocări economice, guvernul spaniol a intervenit pentru a încerca să facă uleiul de măsline mai accesibil, reducând cota de TVA la acest produs. Deși prețurile au scăzut ușor pe parcursul anului, ele rămân în continuare mult peste nivelul din anii precedenți. În plus, cel mai mare lanț de supermarketuri din Spania, Mercadona, a redus prețurile la uleiul de măsline cu 25% în acest an și a început să ofere sticle de un litru la un preț sub 7 euro, în încercarea de a atrage din nou clienții care au migrat către alternative mai ieftine.

Primitivo Fernandez, purtătorul de cuvânt al Anierac, a confirmat tendința de scădere a consumului de ulei de măsline în Spania, observând că tot mai multe gospodării, care anterior cumpărau exclusiv ulei de măsline, au început să achiziționeze și ulei de floarea-soarelui. Potrivit Ministerului Agriculturii de la Madrid, în 2023, uleiul de măsline a fost responsabil pentru doar 62% din volumul total de vânzări de ulei, comparativ cu 34% pentru uleiul de floarea-soarelui, un declin semnificativ față de anii anteriori.

Pe măsură ce prețurile continuă să fie un factor determinant în alegerile consumatorilor, este posibil ca uleiul de floarea-soarelui să-și consolideze poziția dominantă în bucătăriile spaniole, cel puțin pe termen scurt. Totuși, pentru producătorii de ulei de măsline, această schimbare de preferințe reprezintă un semnal de alarmă, subliniind necesitatea unor strategii de preț mai competitive și a unor soluții care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a acestui sector esențial pentru economia Spaniei.