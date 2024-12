Ucraina strânge o comoară de date și le transformă în muniție digitală. Milioane de ore de înregistrări pentru antrenarea inteligenței artificiale

În contextul conflictului dintre Ucraina și Rusia, viitorul războiului se redefinește prin utilizarea inteligenței artificiale (AI). Ucraina a acumulat un volum uriaș de date, constând în peste 2 milioane de ore de înregistrări de pe câmpul de luptă, provenite de la dronele operative. Acestă comoară digital este utilizată pentru antrenarea modelelor AI, care pot lua decizii rapide și precise în mijlocul conflictelor.

O resursă strategică pentru inteligența artificială

Potrivit lui Oleksandr Dmitriev, fondatorul OCHI, o organizație non-profit ucraineană care centralizează și analizează datele video de la peste 15.000 de echipaje de drone, aceste înregistrări reprezintă „mâncare” pentru AI. „Dacă vrei să învăți un model de inteligență artificială, oferă-i 2 milioane de ore de video și va deveni ceva supranatural”, afirmă Dmitriev, conform Reuters.

Sistemul OCHI a fost inițial conceput în 2022 pentru a furniza comandanților militari o privire de ansamblu asupra câmpului de luptă. Ulterior, echipa a realizat că înregistrările video pot servi și ca arhivă digitală a războiului și ca material pentru dezvoltarea AI.

Fiecare zi de conflict adaugă între 5 și 6 terabiți de noi date video. Aceste informații sunt utilizate pentru a antrena AI în identificarea țințelor, evaluarea eficienței sistemelor de arme și dezvoltarea tacticilor de luptă.

Transformarea datelor în avantaj pe câmpul de luptă

Inteligența artificială este deja un instrument esențial pe câmpul de luptă, utilizat de ambele părți implicate în conflict. Modelele AI pot scana rapid imaginile, identificând obstacole naturale, drumuri sau posibile ambuscade, mai repede decât un operator uman.

Expertul Samuel Bendett, de la Center for a New American Security, subliniază valoarea acestor date: „Pentru ca AI să fie eficientă, are nevoie de o cantitate vastă de informații pentru a învăța ce să recunoască și ce pași să urmeze”.

Mai mult, Ucraina utilizează inteligența artificială pentru a demonta mine și pentru a coordona roiuri de drone care pot executa misiuni complexe fără pilotare umană. Un alt sistem, denumit Avengers, dezvoltat de Ministerul Apărării, poate identifica până la 12.000 de echipamente rusești săptămânal, folosind instrumente avansate de identificare bazate pe inteligență artificială.

O cursă a inovației tehnologice în război

Dacă Ucraina excelează în utilizarea datelor pentru AI, Rusia, la rândul său, dezvoltă sisteme AI pentru recunoașterea țințelor și operarea dronelor Lancet, care au demonstrat o eficiență letală împotriva vehiculelor blindate ucrainene.

Această competiție tehnologică subliniază importanța inteligenței artificiale în redefinirea conflictelor moderne. Ucraina, cu baza sa vastă de date și inovațiile tehnologice, împreună cu sprijinul aliaților săi, creează un precedent despre cum războaiele viitorului pot fi câștigate nu doar pe teren, ci și în spațiul digital.

Concluzie

Prin valorificarea a milioane de ore de înregistrări de pe câmpul de luptă, Ucraina demonstrează că inteligența artificială este mai mult decât o tehnologie; este un instrument strategic care poate schimba soarta războaielor moderne. Acest model de utilizare a datelor masive ar putea deveni standardul viitorului în conflictele globale, în care informația și analiza rapidă a acesteia devin arme decisive.