Top 5 cel mai bine plătite meserii fără studii superioare din România în 2024

Într-o economie modernă și dinamică, multe meserii nu mai necesită studii superioare pentru a oferi salarii atractive. În 2024, abilitățile practice și experiența dobândită în câmpul muncii au devenit de multe ori mai importante decât diplomele universitare. Iată care sunt cele mai bine plătite meserii fără studii superioare:

1. Tehnician în energie eoliană

Odată cu tranziția globală către surse de energie regenerabilă, tehnicienii în energie eoliană au devenit extrem de căutați. Ei se ocupă de instalarea și întreținerea turbinelor eoliene, contribuind la producția de energie curată. Salariile pentru acești tehnicieni pot varia între 45.000 și 70.000 de euro anual, în funcție de experiență și locație. În plus, această meserie nu necesită studii universitare, ci doar o formare tehnică specializată.

2. Programator autodidact

În domeniul IT, abilitățile contează mai mult decât diplomele. De aceea, mulți programatori au reușit să își construiască cariere profitabile fără să urmeze o facultate. Aceștia se pot specializa în limbaje de programare precum Python, JavaScript sau C++, iar salariile lor pot varia între 50.000 și 100.000 de euro pe an, în funcție de expertiza dobândită și de proiectele la care lucrează. Cursurile online și platformele de auto-învățare au făcut acest domeniu mai accesibil ca niciodată.

3. Instalator

Instalatorii sunt indispensabili în orice economie, asigurând funcționarea corectă a instalațiilor sanitare și de încălzire din case și clădiri comerciale. Deși nu necesită studii superioare, instalatorii trebuie să urmeze cursuri de calificare și să obțină certificări în domeniu. În 2024, instalatorii cu experiență pot câștiga între 35.000 și 60.000 de euro pe an, iar cererea pentru acest tip de servicii rămâne constant ridicată, în special în orașele mari sau în regiuni cu dezvoltări imobiliare intense.

4. Șofer de camion

Transportul internațional de marfă este esențial pentru economia globală, iar șoferii de camion care efectuează curse lungi sunt foarte bine remunerați. Deși acest job poate fi solicitant din punct de vedere fizic și implică multe ore de condus, recompensele financiare sunt considerabile. În 2024, un șofer de camion care transportă marfă pe distanțe lungi poate câștiga între 40.000 și 80.000 de euro pe an, în funcție de rutele acoperite și tipul de marfă transportat. Această meserie necesită obținerea unui permis de conducere specializat și, în anumite cazuri, certificări suplimentare pentru transportul mărfurilor periculoase.

5. Tehnician în reparații auto

Tehnicienii auto specializați în diagnosticarea și repararea mașinilor au devenit indispensabili, pe măsură ce tehnologia vehiculelor a avansat. Această meserie nu necesită studii superioare, dar necesită cursuri de formare și, eventual, certificări pentru a lucra cu echipamente complexe și moderne. În funcție de specializare și de experiență, un tehnician auto poate câștiga între 30.000 și 70.000 de euro anual. Cererea pentru mecanicii calificați este în creștere, mai ales pentru cei care pot repara mașini electrice sau hibride, un segment care este în continuă expansiune.

În 2024, există numeroase meserii bine plătite care nu necesită o diplomă de studii superioare, dar care cer formare tehnică, experiență și pasiune pentru domeniul ales. În timp ce educația tradițională joacă încă un rol important în unele domenii, piața muncii oferă multiple oportunități pentru cei dispuși să învețe și să se adapteze la nevoile curente. Dacă ești în căutarea unei cariere stabile și bine plătite, aceste meserii sunt o opțiune viabilă pentru a-ți asigura un venit considerabil.