Serialul de pe Netflix care face ravagii în topul din România: De ce te va intriga și surprinde „Fata din oglindă”

The Girl in the Mirror (cunoscut și sub numele de Alma) este un serial spaniol de mister supranatural creat de Sergio G. Sánchez pentru Netflix, care a avut premiera pe 19 august 20221. Iată ce trebuie să știi despre acest serial intrigant.

Serialul „The Girl in the Mirror” de pe Netflix te va uimi

După un accident de autobuz în care majoritatea colegilor ei mor, Alma se trezește într-un spital suferind de amnezie. Dezorientată și traumatizată, încearcă să dezlege misterul din spatele accidentului și să-și recâștige identitatea.

Din distribuția serialului de pe Netflix fac parte următorii actori: Mireia Oriol în rolul lui Alma, Álex Villazán în rolul lui Tom, Pol Monen în rolul lui Bruno, Claudia Roset, Javier Morgade ca Martín, Nil Cardoner, María Caballero și Milena Smit în alte roluri relevante, iar Elena Irureta și alți actori talentați completează distribuția.

Opiniile criticii și ale publicului sunt variate. Unii consideră că serialul de pe Netflix reușește să îmbine elemente de groază, thriller și dramă adolescentină, iar performanțele tinerilor actori sunt apreciate. Cu toate acestea, alții pot găsi anumite scene dramatice asemănătoare cu telenovelele. În orice caz, The Girl in the Mirror este o alegere interesantă pentru fanii genului supranatural și de mister.

„The Girl in the Mirror” te ține în suspans până la ultimul episod

The Girl in the Mirror are un total de nouă episoade, iar câteva dintre cele mai interesante sunt:

“Umbrales” (Episodul 7): Alma începe să reconstituie ce s-a întâmplat în ziua accidentului și își amintește momente importante din viața ei.

“Niebla” (Episodul 1): O clasă de liceu participă la o excursie pe munte, dar în drum spre casă are loc un accident oribil cu consecințe fatale și inexplicabile.

Dacă ești curios să afli mai multe, poți urmări The Girl in the Mirror pe Netflix. Iar dacă ți-a plăcut The Girl in the Mirror, iată câteva seriale similare pe care le poți încerca: