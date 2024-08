Segmentul crypto s-a prăbușit de ieri până azi: Criptomonedele, în scădere cu peste 360 de miliarde de dolari

Piața criptomonedelor a înregistrat o scădere dramatică de 367 miliarde de dolari începând de duminică, ca urmare a declinului semnificativ al bitcoin și ether, potrivit CNBC. Această scădere survine pe fondul unui declin generalizat al burselor, unde investitorii evită activele riscante din cauza incertitudinilor economice.

Prețul Bitcoin

În ultimele 24 de ore, prețul Bitcoin a scăzut cu 15%, în timp ce Ether a înregistrat o scădere de 22%, conform datelor furnizate de CoinGecko. Această depreciere a prețurilor criptomonedelor a dus la lichidări de peste 1,13 miliarde de dolari pe piețele de instrumente derivate, potrivit Coinglass.

Vânzările masive din piața cripto au coincis cu scăderile semnificative ale acțiunilor pe piețele din Asia-Pacific. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu peste 12%, extinzând pierderile începute săptămâna trecută după ce Banca Japoniei a anunțat majorarea ratei dobânzii de referință la cel mai înalt nivel din ultimii 16 ani. Aceasta a fost cea mai proastă zi pentru indicele japonez de la prăbușirea din „Lunea Neagră” din 1987.

În Statele Unite, indicele Nasdaq a scăzut cu 3,4% săptămâna trecută, intrând în teritoriu de corecție și consemnând cea mai proastă perioadă de trei săptămâni de la căderea pieței din septembrie 2022. Acțiunile Amazon și Nvidia au contribuit semnificativ la aceste scăderi, iar contractele futures pentru acțiuni indică o zi de luni sumbră.

Scăderea acțiunilor din săptămâna trecută a fost influențată parțial de câștigurile dezamăgitoare ale unor companii, un raport sub așteptări privind locurile de muncă în SUA, creșterea șomajului și declinul sectorului de producție. Rezerva Federală a SUA a optat să mențină dobânda de referință constantă și nu a promis o reducere a acesteia în septembrie, lucru pe care mulți experți de piață l-au inclus în prognozele lor.

Cel mai redus nivel din februarie

Dobânzile mai mici tind să se coreleze cu o performanță mai bună pentru activele riscante. Prețul Bitcoin a atins cel mai redus nivel din februarie, scăzând pentru scurt timp sub pragul de 50.000 USD, la 49.111,10 USD. Cea mai valoroasă criptomonedă din lume se tranzacționează în prezent cu puțin sub 51.000 USD, fiind totuși în creștere cu aproape 17% de la începutul anului. Prețul ether a scăzut la aproximativ 2.200 USD, ștergându-și astfel câștigurile din acest an.

Alte criptomonede au suferit de asemenea pierderi considerabile. Tokenul BNB al Binance a scăzut cu 20%, iar solana se tranzacționează cu 22% mai puțin. Investitorii așteaptă noi date comerciale din China și Taiwan în această săptămână, precum și deciziile băncilor centrale din India și Australia.