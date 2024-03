Se întâmplă cu prețurile la energie, gaze naturale și alimente de la 1 aprilie, nu e glumă. Vestea așteptată de milioane de români, oficială

Se anunță schimbări semnificative privind prețurile la energie, gaze naturale și alimente, începând cu 1 aprilie 2024, conform ultimelor declarații oficiale și măsuri guvernamentale.

Premierul României a subliniat intenția de a îmbunătăți mecanismele care controlează prețurile la resurse esențiale, menționând că este vizată, de asemenea, o continuă investiție în producția locală pentru a asigura accesul la produse la prețuri corecte. Acest efort vine în contextul în care rata inflației a început să scadă, având perspective de a ajunge sub 5% la sfârșitul anului​​​​​​.

O mână de ajutor pentru românii afectați de prețurile la energie

”Principalul efort va fi în următoarele două săptămâni să îmbunătăţim mecanismele care ţin sub control preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază. Am văzut că inflaţia a revenit pe o traiectorie descendentă, iar Banca Naţională a României prevede că va ajunge sub 5%, la finele anului. Scopul nostru este ca, pe lângă aceste mecanisme, să continuăm să investim în producţia românească şi să ducem cât mai multe produse locale la preţuri corecte magazine”, a afirmat premierul României la începutul ședinței de Guvern.

În ceea ce privește legislația de plafonare a prețurilor la energie și gaze, aceasta urmează să sufere modificări semnificative. Un aspect cheie este că toți producătorii români de gaze naturale vor vinde gazele la cel mai mic preț dintre nivelul actual și media tranzacțiilor din piață, cu un impact direct asupra prețurilor plătite de consumatori. În plus, mecanismul de achiziție centralizată a energiei electrice (MACEE) va deveni opțional începând cu 1 iulie 2024, eliminându-se treptat până la sfârșitul aceluiași an​​.

Un preț fix la energie electrică și gaze naturale în România

Pentru a proteja populația și economia de creșterile prețurilor și inflație, Guvernul a anunțat că, cu excepția marilor consumatori, toate companiile românești vor beneficia de un preț fix pentru energia electrică și gaze, menținând totodată dialogul cu Comisia Europeană pentru continuarea sprijinului acordat marilor consumatori​​.

Aceste măsuri sunt parte a unui efort mai larg de a contracara efectele multiplelor crize cu care se confruntă țara, căutând soluții eficiente pentru stabilizarea prețurilor și susținerea mediului de afaceri. De asemenea, se ia în calcul realocarea fondurilor europene necheltuite pentru a sprijini economia românească, evidențiind un angajament continuu față de sprijinirea producătorilor și comercianților locali​​.

În acest context, este clar că Guvernul României ia măsuri active pentru a gestiona situația economică dificilă, oferind un sprijin esențial atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri, în încercarea de a menține stabilitatea prețurilor și a promova sustenabilitatea economică pe termen lung