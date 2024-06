Edi Iordănescu, decizie radicală la EURO 2024. Vrea să facă din România una dintre cele mai tari selecționate din Europa

România joacă la Campionatul European 2024 după o pauză de opt ani. Edi Iordănescu merge pe urmele tatălui său și a reușit să califice naționala de pe primul loc în grupă. Cunoscuta publicație engleză ”The Guardian” a scris despre moștenirea lăsată de Anghel Iordănescu fiului său la selecționata României.

EURO 2016 este ultimul turneu final la care a participat naționala României, după ce a jucat și la EURO 2008. La turneul final din Hexagon, ”tricolorii” au fost în grupă cu Franța, Elveția și Albania, iar pe bancă a fost Anghel Iordănescu. La 66 de ani, ”Tata Puiu” a fost cel mai vârstnic selecționer al României la un turneu final.

Acum, la opt ani distanță, selecționata României joacă la EURO 2024, iar ”triclorii” sunt conduși de fiul lui Anghel Iordănescu, Edi. Cunoscuta publicația engleză ”The Guardian” a scris despre renașterea României la turneul final din Germania, dar și despre moștenirea lăsată de ”Tata Puiu”. Fiul său are șansa să scrie istorie la EURO 2024.

”Merg la Edi acasă la un pahar de vin. Dar nu vrea doar să-mi arate decât câteva analize pe care le-a făcut. Îi spun: ‘Ai grijă, vei rămâne blocat în fața acelui computer!’”, a povestit Anghel Iordănescu, citat de The Guardian .

Acesta vorbește despre Edward, fiul său, care a calificat România la Euro 2024. În urmă cu 30 de ani, el i-a condus pe ”tricolori” în sferturile de finală ale Mondialului din SUA 1994, cu un stil de atac care a rămas. un reper imposibil de atins de atunci, Hagi, Dumitrescu, Răducioiu, Petrescu sau Popescu. Sunt amintiri magice și ”poate, în sfârșit, o țară a cărei scenă fotbalistică coborâse în corupție și deznădejde este gata să mai facă ceva”.

Dacă Anghel întruchipează elementele mai savuroase ale trecutului celebru al României, Edi indică un viitor progresist. La vârsta de 16 ani, a călătorit în SUA și a urmărit cum bărbatul pe care îl admira cel mai mult a obținut un loc în istorie. Declinul de atunci a fost profund, iar Edi a văzut ambele extreme și acum, alături de o federație de fotbal revitalizată vrea să facă din România un reper în Europa și simte că e pe drumul cel bun.

”Era ca și cum ar fi fost un cancer în echipă”, spune Edi despre configurația pe care a moștenit-o în ianuarie 2022. România a ajuns la un singur turneu major, Euro 2016, din 2008. A resimțit lipsa infrastructurii și a unei culturi a neprofesionalismului în rândul jucătorilor care, deși indiscutabil talentați, au fost îndrumați greșit.

În 1994, Anghel Iordănescu a putut apela la un nucleu de jucători cărora, deșis-au transferat în străinătate străinătate după prăbușirea comunismului, s-a văzut că au crescut în rigorile acelor vremuri.

”Jucătorii dezvoltați în acea perioadă au fost foarte serioși, foarte profesioniști, foarte implicați, au pus fotbalul peste tot. A fost o competiție mare între Steaua, Dinamo București și Universitatea Craiova.

Acea rivalitate de club a adus o rivalitate între jucători, încurajându-i să joace mai bine, să intre în echipa națională și să performeze puternic acolo. Am fost un antrenor principal foarte meticulos și atent. Am cerut multe la antrenament, dar pe de altă parte am fost foarte aproape de jucători în afara terenului”, spune Anghel Iordănescu.