Sceana halucinante în Turcia după ce fanii au intrat pe teren ca să-i bată pe jucători. Ce a declanșat haosul

Fenerbahce a câștigat pe terenul lui Trabzonspor, scor 3-2, în etapa cu numărul 30 din prima ligă turcă. Meciul a avut parte de un final șocant. Fanii gazdelor au invadat terenul și au început să-i bată pe jucătorii lui Fener. Ce a declanșat haosul.

De la ce a pornit scandalul

Scene halucinante în Turcia, după ce în luna decembrie arbitrul partidei Rizespor – Ankaragucu a fost bătut pe teren cu pumnii șin picioarele. De data acesta, imagini halucinante au avut loc la finalul duelului dintre Trabzonspor și Fenerbahce, când fanii au pătruns pe teren și s-au împărțit pumni și picioare în toate direcțiile.

Fenerbahce a condus cu 2-0, a fost egalată și a înscris golul victoriei în minutul 87. În timp ce fotbaliștii sărbătoreau victoria la centrul terenului, fanii lui Trabzonspor au pătruns pe gazon și au început să-i lovească pe aceștia, conform publicației turcești Fanatik. Forțele de ordine au intervenit pentru a calma situația, însă lucrurile au degenerat.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024

Reacția antrenorului lui Fener după scandal

Unii jucători au apucat să intre la vestiare, însă alții au rămas pe teren și au fost nevoiți să se apere împotriva fanilor. Federația Turcă de Fotbal a postat un comunicat după aceste incidente în care a solicitat sprijinul din partea autorităților. De asemenea, Ismail Kartal, antrenorul lui Fenerbahce, a mărturisit că nu a mai trăit în viața lui așa ceva.

Vezi și: Scandal diplomatic în Turcia. Un fotbalist israelian de națională, reținut după ce a arătat un mesaj la cameră. Ce se va întâmpla cu el

”Ce am făcut? De ce există o asemenea percepție, o asemenea ambiție împotriva noastră? Există un atac asupra noastră. Am fost atacați. Am fost atacați din tribune.

Vezi și: Prima reacție a arbitrului din Turcia bătut pe teren: ”Toată lumea m-a lovit de mai multe ori în față”

Este pentru prima dată când am trăit așa ceva în viața mea. Îmi felicit jucătorii. Am luat 3 puncte într-un astfel de mediu, într-o asemenea atmosferă. Am o umflătură la cap. Sunt obișnuit. Am crescut pe străzi. Sunt un copil de la Marea Neagră. Am umflaturi pe umeri și pe cap, dar nu m-am întins pe pământ, nu sunt genul acela de persoana”, a spus Ismail Kartal, antrenorul lui Fenerbahce.