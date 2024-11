Scandalul România – Kosovo: Rrahmani explică retragerea echipei sale de pe teren. Lucescu: „E o ruşine faţă de toată lumea”

Meciul dintre România și Kosovo, disputat în cadrul Ligii Națiunilor, a fost marcat de un incident fără precedent. Echipa kosovară a părăsit terenul în minutul 18, invocând scandările considerate ofensatoare venite din tribune. Amir Rrahmani, căpitanul Kosovo, a oferit declarații tranșante despre motivele retragerii echipei sale, iar reacțiile din partea românilor nu au întârziat să apară.

Declarația lui Rrahmani: „Este de ajuns”

Potrivit lui Amir Rrahmani, echipa Kosovo a luat decizia de a părăsi terenul după ce întreg stadionul ar fi scandat „Serbia”, de trei ori, fără ca arbitrul să intervină. Fundașul kosovar a subliniat că această situație nu este o premieră, ci a doua oară când un astfel de incident are loc pe teren românesc.

„Au început să strige ‘Serbia‘, iar după un minut a început a doua oară să strige tot stadionul ‘Serbia‘. Apoi au început şi a treia oară şi arbitrul nu a vrut să asculte. Este de ajuns, este pentru a doua oară când se întâmplă asta în România şi trebuie să se termine. Stop”, a declarat Rrahmani, potrivit Digi Sport.

Decizia echipei kosovare de a părăsi terenul fără acordul arbitrului a dus la abandonarea oficială a meciului. În absența unei decizii finale din partea UEFA, România ar putea câștiga partida cu 3-0 la masa verde, un rezultat important în contextul calificării.

Reacțiile românilor: „Un comportament penibil”

Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale a României, nu a ezitat să critice decizia adversarilor. El a catalogat gestul kosovarilor drept „penibil” și a subliniat că meciurile de fotbal trebuie să se încheie pe teren, indiferent de context.

„Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă”, a declarat Lucescu.

De asemenea, Răzvan Marin, mijlocașul tricolorilor, a evidențiat lipsa de respect față de sport printr-un astfel de gest. El a reamintit că echipa României a fost fluierată și insultată în Kosovo, dar a ales să își continue jocul.

„Noi, la ei acasă, am fost fluieraţi la imn, am fost înjuraţi, am fost făcuţi ţigani, dar nu am ieşit de pe teren pentru că nu stăm să ascultăm ce spun tribunele. Nu ştiu dacă a fost un gest premeditat, dar probabil aşteptau să apară ceva de genul ăsta, un motiv”, a spus Marin.

Decizia UEFA, așteptată cu nerăbdare

Abandonarea meciului de către Kosovo a deschis o dezbatere aprinsă în lumea fotbalului, atât în rândul suporterilor, cât și al oficialilor. În timp ce UEFA analizează situația, verdictul ar putea avea implicații majore pentru clasamentul grupei. România este, cel mai probabil, favorizată de o decizie care ar aduce victoria la masa verde, dar incidentul ridică întrebări despre protocolul privind astfel de situații.

Andrei Burcă, fundașul României, a subliniat că gestul kosovarilor a fost unul calculat. Potrivit acestuia, retragerea de pe teren a fost o încercare de a obține un avantaj nemeritat.

„S-a văzut că ei nu mai aveau şanse să câştige şi au încercat să apeleze la toate tertipurile. Au vrut să câştige cu 3-0 ca să mai aibă şanse. A fost o partidă dificilă. Ne-am fi dorit să terminăm meciul pe teren”, a declarat Burcă.

O luptă între sport și tensiuni extra-sportive

Incidentul din meciul România – Kosovo aduce în prim-plan provocările fotbalului internațional, unde tensiunile politice și etnice pot escalada pe teren. Gestul kosovarilor, considerat de unii ca fiind justificat, iar de alții ca fiind o strategie nesportivă, continuă să stârnească controverse.

Rămâne de văzut dacă UEFA va reuși să ofere un răspuns echitabil, care să pună capăt scandalului și să reafirme valorile sportului ca fiind superioare conflictelor.