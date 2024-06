Românul care a început o afacere de succes cu doar 8.000 de euro, iar anul trecut a făcut aproape 5 milioane de lei. Cum a dat lovitura din flori

La doar 23 de ani, Dan Niculae a luat o decizie curajoasă de a intra în lumea antreprenoriatului fără a avea o pasiune preexistentă pentru flori. El a deschis o florărie pe Calea Moșilor din București, pornind cu o investiție modestă de 8.000 de euro. După 17 ani de provocări și învățăminte, afacerea sa a atins o cifră de afaceri impresionantă de 4,8 milioane de lei în anul precedent.

Începuturi pline de provocări

Dan Niculae a ales să înceapă o afacere într-un domeniu necunoscut pentru el, din dorința de a experimenta și de a învăța. Primele luni au fost marcate de dificultăți, de la amenajarea necorespunzătoare a spațiului comercial, fără acces adecvat la apă și facilități sanitare, până la pierderea primului angajat chiar înainte de deschiderea oficială. În plus, contextul economic nefavorabil al crizei financiare din 2008 a pus presiuni suplimentare asupra noii afaceri.

„Investiția inițială în afacere a fost de aproximativ 8.000 de euro. În primul an de activitate, am fost pus în fața unei alegeri dificile: fie închideam afacerea din cauza gestionării proaste și a contextului financiar nefavorabil, fie încercam să o salvez investind încă 6.000 de euro prin intermediul unui credit. Am decis să merg mai departe și să îmi asum riscul”, își amintește antreprenorul.

Al doilea an a adus noi provocări, inclusiv refacerea unei linii de tramvai în fața florăriei, care a afectat grav accesul clienților. Acest obstacol l-a determinat să se adapteze, implementând livrările la domiciliu prin comenzi telefonice și ulterior online, ceea ce a contribuit semnificativ la succesul afacerii.

Evoluția și consolidarea afacerii

În 2013, după șase ani de experiențe intense, Dan Niculae a decis să închidă temporar afacerea pentru a se regăsi și a căuta o provocare mai mare. După doar cinci luni, a redeschis un spațiu comercial mai mare și mai bine echipat, care astăzi servește ca loc central de management și organizare al afacerii.

„Am avut norocul să întâlnesc oameni pasionați și dedicați, care au contribuit la dezvoltarea și succesul afacerii noastre. Astăzi, cu o echipă unită și determinată, am reușit să creăm o rețea de patru spații comerciale în București și un atelier de producție, toate având performanțe remarcabile în domeniile lor de acțiune”, spune Dan Niculae.

De la începuturile modeste, City Flowers a evoluat într-o afacere solidă și înfloritoare, beneficiind de un management adaptabil și de o echipă dedicată. Un element esențial în dezvoltarea afacerii a fost recrutarea și menținerea unei echipe specializate, capabile să răspundă provocărilor și să contribuie la creșterea companiei.

Adaptarea la piața în schimbare

În anii 2007-2008, industria florilor din România era în mare parte nefiscalizată, iar florăriile erau puține și concentrate pe vânzările în gherete stradale. Odată cu trecerea timpului și cu intrarea pe piață a noi jucători, industria a evoluat semnificativ. Astăzi, majoritatea florăriilor sunt spații moderne și atrăgătoare, cu accent pe calitatea produselor și serviciilor oferite.

„Astăzi, majoritatea florăriilor sunt spații moderne și atrăgătoare, cu accent pe calitatea produselor și serviciilor oferite. Fiscalizarea domeniului a crescut semnificativ, estimarea noastră fiind că aproximativ 80% din piață este fiscalizată”, spune Dan Niculae.

Preferințele românilor în materie de flori sunt variate, însă trandafirii și bujorii se numără printre cele mai populare. Aprovizionarea se realizează în proporție de 90% prin import din Olanda, restul fiind completat de producătorii locali în anumite sezoane.

Lecții învățate și planuri de viitor

Dan Niculae subliniază importanța educației continue și a adaptării constante la tendințele pieței. A învățat că succesul în afaceri vine din asumarea riscurilor bine calculate și din colaborarea cu oameni talentați și dedicați.

„Printre cele mai importante lecții pe care le-am învățat în această afacere se numără necesitatea asigurării unor condiții speciale pentru păstrarea florilor, recrutarea și menținerea unei echipe specializate, care să se identifice atât cu viziunea noastră, cât și cu nevoile clienților noștri. În plus, este esențial să rămânem mereu la curent cu tendințele internaționale din domeniu și să încercăm în mod constant să aducem noutate și frumos în serviciile și produsele oferite clienților noștri”, punctează Dan Niculae.

În viitor, antreprenorul își propune să extindă rețeaua de florării și să continue să inoveze în domeniul floristic, menținând standardele înalte de calitate și serviciu care au contribuit la succesul City Flowers.