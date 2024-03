Românul care a dat lovitura cu un produs natural indispensabil. Afacerea de succes cu miere biologică dintr-o făbricuță de 100.000 de euro

În inima României, o afacere de familie a reușit să se distingă prin dedicarea și pasiunea pentru apicultură, devenind un model de succes într-un domeniu unde calitatea și respectul pentru natură sunt esențiale.

Herța Bio Apicole, inițiată în 2012 de Ioan Cosmin Herța, a început cu doar doi stupi și a evoluat într-o făbricuță modernă, finanțată cu fonduri europene de 100.000 de euro, specializată în producția de miere biologică.

”În Galeș primit taică-miu moștenire o grădină și așa am descoperit albinele. Am căutat de la bun început să facem calitate. Nu am vrut să facem compromisuri, nu am vrut să avem miere cu zahăr, nu folosim antibiotice, nu folosim chimicale. Suntem atenți la cel mai mic detaliu. Acum trei ani de zile am reușit să accesăm fonduri europene în valoare de 100.000 de euro prin care am pus la punct o linie de ambalare și îmbuteliere profesională, la cele mai înalte standarde.

Am lucrat printr-un proiect POCU (Programul Operațional Capital Uman n. r.) pe întreprinderi sociale. Adică am vrut să întoarcem din ceea ce facem și producem noi societății, să fim parte din comunitate și să ajutăm cumva comunitatea. Pentru un apicultor este extrem de greu să reușești așa ceva, sunt greu de accesat fondurile și mai ales să ajungi la un astfel de buget. Suntem foarte mândri că am reușit să facem asta și acum putem pune pe masă un produs sută la sută natural”, a explicat Cosmin Herța pentru Turnul Sfatului.

De la doi stupi la o producție impresionantă

Povestea de succes a Herța Bio Apicole a început în Galeș, unde, pe un teren moștenit, familia Herța a descoperit fascinația lumii albinelor. Cosmin Herța a decis să renunțe la jobul său din Sibiu pentru a se dedica în totalitate creșterii albinelor, ghidat de dorința de a produce miere de cea mai bună calitate, fără compromisuri. Astfel, a refuzat să utilizeze zahăr, antibiotice sau orice fel de chimicale în procesul de producție, concentrându-se pe detaliile care fac diferența.

Pasiunea și angajamentul său față de apicultură s-au materializat într-o creștere constantă a numărului de familii de albine, ajungând la 100 de familii productive. Investiția într-o linie de ambalare și îmbuteliere profesională, finanțată prin fonduri europene, a marcat un pas important în evoluția afacerii, permițând producția de miere 100% naturală, la standarde înalte de calitate.

Un model de sustenabilitate și calitate

Herța Bio Apicole se distinge prin angajamentul său față de practicile ecologice și sustenabile. Mierea produsă este supusă unor teste riguroase și certificări, inclusiv în laboratoare din Europa de Vest, pentru a garanta calitatea și naturalețea produsului. Fiecare aspect al producției, de la ceara utilizată în stupi până la metodele de hrănire a albinelor, este atent controlat pentru a asigura un produs superior.

Povestea lui Cosmin Herța și a Herța Bio Apicole este un exemplu elocvent despre cum pasiunea, dedicarea și respectul pentru natură pot transforma o mică afacere de familie într-un brand recunoscut pentru calitatea produselor sale. Succesul afacerii demonstrează că produsele naturale, cultivate și prelucrate cu grijă și responsabilitate, pot satisface cerințele celor mai exigenți consumatori.

Pe piața imobiliară din România, unde concurența este acerbă și provocările sunt numeroase, Herța Bio Apicole reușește să se diferențieze și să inspire prin viziunea sa de a oferi consumatorilor miere biologică autentică, contribuind totodată la susținerea comunității și la promovarea unui stil de viață sănătos.

Astfel, Herța Bio Apicole nu doar că oferă un produs de excepție pe piață, dar creează și un exemplu valoros de afacere sustenabilă și etică, demonstrând că succesul pe termen lung poate fi atins prin dedicare și un angajament neclintit față de calitate și valorile naturale.