Românii încă vorbesc în „milioane”, la aproape 20 de ani de la trecerea la „leul greu”

Deși au trecut aproape două decenii de la denominarea leului, românii continuă să se raporteze la prețuri folosind expresii vechi, precum „milioane”. Această obișnuință este atât de profund înrădăcinată, încât chiar și astăzi, mulți oameni își exprimă prețurile în termeni de lei vechi, în ciuda schimbării din 2005. Conform lui Adrian Vasilescu, consilier la Banca Națională a României (BNR), acest fenomen este legat de obișnuință și de lunga perioadă de adaptare la noul sistem monetar.

„Chiar și acum sunt derutante exprimările. Am vorbit cu cineva care spunea că a plătit 200-300 de lei la ceva și am rămas surprins, crezând că este prea scump. El de fapt se referea la 20-30 de lei. Am vorbit atâta timp despre sume mari, încât a rămas în obișnuință”, explică Vasilescu.