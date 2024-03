România – Irlanda de Nord 1-1. Test slab al naționalei în primul meci din 2024. ”Am continuat seria meciurilor fără înfrângere”

România a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, în primul test pentru EURO 2024. Golul naționalei a fost marcat de Dennis Man, dar tricolorii nu au strălucit pe Arena Națională.

Înaintea amicalului România-Irlanda de Nord, FRF i-a invitat pe componenții generațiilor ′84 și ′94 ale naționalei. Însă puțini s-au prezentat pe Arena Națională, printre aceștia Gică Hagi, Ilie Dumitrescu, Jean Vlădoiu, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu sau Ioan Andone.

La primul meci amical înainte de EURO 2024, naționala României a obținut doar un rezultat de egalitate cu Irlanda de Nord. Oaspeții au început mult mai bine partida, iar Reid a deschis scorul în minutul 7. Tricolorii au reșit să egaleze prin jucătorul Parmei, Dennis Man, în minutul 24, la pima fază mai consistentă a naționalei.

Sunt fericit pentru reușita mea, am făcut o preluare foarte bună și mă bucur că am înscris”, a spus Dennis Man, considerat cel mai bun jucător din meciul cu nord-irlandezii.

”A fost un test bun. Trebuia să câștigăm acest meci, dar din păcate nu am reușit. Continuăm să muncim și sunt sigur că vor veni și victoriile.

Dennis Man mai are contract cu Parma până în vara anului 2025, însă mai multe echipe de top vor să îl transfere la finalul sezonului, după cum anunță presa din Italia. AS Roma și AC Milan și-l doresc la finalul acestei stagiuni pe român, unul dintre cei mai buni jucători din Serie B, potrivit Calcio Mercato.

Partida de pe Arena Națională a fost prima pentru România, după calificarea la Campionatul European din Germania. Iar tricolorii au fost puternic susținuți din tribune.Conform anunțului organizatorilor de la stadion, la amicalul de pe Arena Naționale au fost prezenți 30.439 de spectatori.

”Rezultatul nu este cel pe care ni l-am dorit, jucând și acasă, cu atât de mulți fani. Nu am reușit, dar am controlat majoritatea meciului. Nu am reușit să avem mai multe ocazii, să fim mai atenți în fața porții.