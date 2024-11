REVIEW ViewSonic LX60HD – proiectorul LED ieftin și bun cu Google TV și calibrare complet automată. De ce este o soluție perfectă de divertisment accesibil

Dacă în urmă cu aproximativ un deceniu investiția într-un proiector bun avea toate șansele să implice o cheltuială fabuloasă, de câteva ori mai mare decât într-un televizor decent, realitatea de acum este cu totul alta. Așa am ajuns la un gadget precum ViewSonic LX60HD, un proiector mainstream care nu își propune să reinventeze categoria din care face parte, dar reușește cu siguranță să o facă mai accesibilă printr-un pachet complet de divertisment.

Indiferent cât de ieftine vor deveni televizoarele bune și foarte bune în următorii ani, nimic nu se compară cu experiența oferită de un ecran de 2,5 – 3 metri când te bucuri de filmele tale preferate la lăsatul serii împreună cu cei dragi. Ideea de cinema acasă, mai ales când nu vine la pachet cu compromisuri în ceea ce privește luminozitatea, contrastul și rezoluția, are mari șanse să-ți stârnească o emoție deloc neglijabilă. Dacă mai are în spate și un preț cât se poate de rezonabil, impactul parcă este cu atât mai mare.

REVIEW ViewSonic LX60HD – specificații tehnice

Proiectorul ViewSonic LX60HD vine echipat cu o serie de specificații tehnice impresionante, având în vedere clasa din care face parte, fiind ideal pentru cei care doresc o experiență de home cinema de calitate superioară fără să spargă pușculița. Acest proiector Full HD oferă o rezoluție de 1920×1080, ceea ce garantează o claritate excelentă a imaginii, chiar și pe un ecran de mari dimensiuni. Deși este ușor să visezi la rezoluții 4K sau 8K, cu conținutul potrivit, îți promit că și Full HD va fi mai mult decât suficient pentru majoritatea circumstanțelor, chiar și în 2024.

LX60HD poate proiecta imagini cu dimensiuni între 50 și 140 de inci, ceea ce îl face perfect pentru livinguri spațioase sau pentru organizarea unor seri de film cu prietenii. Luminozitatea de 630 lumeni și contrastul dinamic de 4,200:1 contribuie la redarea unor culori intense și detalii clare, oferind o experiență vizuală captivantă în orice condiții de iluminare.

O caracteristică notabilă a proiectorului este motorul optic sigilat, certificat IP5X, care previne pătrunderea prafului și a umezelii, asigurând astfel o durată de viață extinsă și o performanță constantă pe termen lung. Durata de viață a sursei de lumină LED este de până la 20.000 de ore în modul normal, eliminând necesitatea întreținerii mai mult sau mai puțin frecvente și asigurând o utilizare îndelungată fără a compromite calitatea imaginii. Din acest punct de vedere, ViewSonic LX60HD este o soluție excelentă pentru cei care caută un proiector durabil și fiabil, ideal pentru și pentru camera copiilor neastâmpărați, nu doar pentru aer liber sau un living generos.

În ceea ce privește conectivitatea, ViewSonic LX60HD este echipat cu opțiuni versatile, incluzând Wi-Fi de 5 GHz și Bluetooth 5.0. Acest lucru permite utilizatorilor să transmită fără fir conținut audio către căști Bluetooth sau alte dispozitive audio compatibile, oferind o experiență de audiție flexibilă. Proiectorul include, de asemenea, un port HDMI 1.4, USB 2.0 și o ieșire audio de 3.5 mm, facilitând conexiunea la diverse dispozitive externe, de la laptopuri și console de jocuri până la sisteme audio. În plus, funcția de oglindire permite redarea conținutului direct de pe telefon sau tabletă, pentru un setup simplificat și rapid.

ViewSonic LX60HD se remarcă și prin capacitatea de ajustare automată a imaginii, având funcții de corecție a trapezului atât pe verticală, cât și pe orizontală, cu un unghi de ajustare de până la +/- 40º. Funcția de ajustare pe patru colțuri și tehnologia de evitare a obstacolelor facilitează plasarea proiectorului în diverse poziții, asigurând o proiecție perfectă fără a fi necesar un aranjament fix. Aceste caracteristici simplifică instalarea și fac din acest proiector o alegere excelentă pentru utilizatorii care doresc o configurare flexibilă și fără bătăi de cap. Câteva momente sunt suficiente pentru a începe să te uiți la un film.

Încorporând software-ul Google TV (ex Android TV), ViewSonic LX60HD oferă acces direct la aplicații de streaming precum Netflix și Amazon Prime, pe lângă toate programele tale favorite, fără a fi nevoie de un dongle extern sau o investiție suplimentară într-un media player dedicat. Acest aspect aduce un plus de conveniență, transformând proiectorul într-un centru de divertisment complet. Astfel, utilizatorii pot accesa conținutul preferat direct de pe proiector cu ajutorul telecomenzii incluse, beneficiind de o experiență integrată și intuitivă. Per total, specificațiile tehnice ale ViewSonic LX60HD îl plasează printre cele mai performante proiectoare din gama sa, ideal pentru un home theater veritabil.

REVIEW ViewSonic LX60HD – experiență de utilizare

Mai apropiat de un cub decât de un proiector tradițional, noul ViewSonic LX60HD este ușor de instalat și configurat. Pentru că vine la pachet cu Google TV, indiferent dacă ai un iPhone sau Android, îți poți configura rapid toate conturile pe el prin intermediul aplicației Google Home. Îți recomandă din start aplicațiile de streaming pe care ai mari șanse să le folosești pentru a fi instalate automat, dar ai toată flexibilitatea din lume să-ți instalezi ulterior orice alte programe pe care le asociezi în mod tradițional cu Android TV. Totul a mers foarte rapid pe acest front.

Cel mai mult m-a fascinat însă parte de auto calibrare. Cu un mix de proiecție și o mică cameră video, îți afișează un model pe ecran, îl citește și ajustează focusul și keystone-ul fără niciun fel de intervenție din partea ta. Din experiența mea, niciodată un proiector nu a avut o imagine atât de bună și de corectă într-un timp atât de scurt. Cu un ecran de 2,54 metri de la aproximativ 2,28 metri, merită să ai în vedere că îți trebuie un spațiu destul de generos pentru a atinge dimensiunea maximă a ecranului de 3,55 metri în diagonală pe care o promite producătorul. Acesta este un aspect important de avut în vedere, în contextul în care nu ai un buton sau switch pentru ajustarea zoom-ului la proiecție.

Nu știu cât ai urmărit de-a lungul anilor evoluția surselor de lumină pentru proiectoare, dar 90% din piață încă folosește o lampă tradițională (bec mare) care implică nu doar o durată de viață destul de limitată, dar și un volum masiv de zgomot pentru că trebuie răcită constant. La polul opus se află proiectoarele cu laser care ilustrează un progres fabulos pe acest front, dar, din păcate, acel salt tehnologic vine la pachet cu niște prețuri de cele mai multe ori fabuloase. ViewSonic LX60HD utilizează o sursă de lumină LED, ca o medie între cele două. Așa a ajuns să promită 20.000 de ore de utilizare, aproximativ 11 ani, dacă te uiți 5 ore pe zi la filme, seriale sau te angajezi în sesiuni extinse de gaming. Dincolo de durata de viață, altceva m-a încântat însă mai tare la acest LED. Nivelul de zgomot. Sub nicio formă nu este silențios, dar este mult mai silențios decât proiectoarele ”clasice” și, cu siguranță, te poți uita fără probleme la un podcast sau documentar chiar și cu difuzoarele integrate în el cu volum la 50%. Nici măcar nu trebuie să dai la maxim.

În mod previzibil, acele difuzoare integrate nu înlocuiesc un soundbar sau sistem de boxe, dar s-au comportat mai mult decât decent pentru un film sau ca să asculți niște muzică. Dacă ai pretenții mai mari pe acest front, îți poți împerechea prin Bluetooth o pereche de căști sau niște boxe și nici nu trebuie să tragi fire.

REVIEW ViewSonic LX60HD – concluzie

ViewSonic LX60HD este un proiector Full HD de 2.000 de lei. Această valoare este foarte importantă în momentul în care analizezi performanța sa și, mai ales, când iei în calcul funcțiile avansate pe care, până nu demult, le găseai doar în modele de 2-3 ori mai scumpe. În opinia mea, calibrarea automată face toți banii. Puterea luminoasă este mai mult decât suficientă pe timp de seară ca să obții o claritate și calitate superlativă a imaginii. Este și frumos, integrându-se fără probleme în orice spațiu. Dacă nu i-ai vedea lentila, ar trece cu siguranță neobservat și nici nu ți-ai pune problema că vorbim de un proiector. M-a entuziasmat calitatea construcției, faptul că îți oferă acces rapid la toate aplicațiile tale favorite de streaming fără să conectezi nimic la el, dar și rata de reîmprospătare de 60Hz. Această particularitate este o bucurie la jocuri, dar și când deschizi diverse clipuri de pe YouTube cu 60 de cadre pe secundă.

În final, acest mic gigant este mai mult decât potrivit pentru a-ți îndeplini visul din copilărie legat de cinema la tine acasă, la un preț corect.