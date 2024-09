REVIEW Motorola RAZR 50 Ultra – telefonul pliabil la care ai visat, mai deștept ca niciodată. Cum te ajută cel mai mare ecran extern pe un telefon cu clapetă

În ultimii ani, piața telefoanelor pliabile a explodat cu modele premium din ce în ce mai impresionante, dar prea puține pot concura cu Motorola RAZR 50 Ultra. Modelul de anul trecut a fost smartphone-ul care m-a impresionat cel mai mult în 2023, iar versiunea actualizată, din nou, vine la pachet cu o serie stufoasă de particularități de care să te îndrăgostești.

În urmă cu câțiva ani, Motorola a reînviat brandul RAZR pentru o cauză nobilă. A adus în actualitate telefoanele cu clapetă de acum câteva decenii pentru un model pliabil care, cu fiecare generație, a devenit din bun în mai bun. Este o bucurie să-l folosești, te descurci în cea mai mare parte a timpului doar cu ajutorul ecranului extern, iar specificațiile tehnice, performanța hardware, sunt de top. În mod autentic, nu doar experiența de utilizare este la superlativ, dar și abilitățile de captură, calitatea construcției și micile detalii de design.

RAZR 50 Ultra este un telefon ușor de recomandat, iar dacă mai iei în calcul și interfața Hello UI cât se poate de curată comparativ cu varianta de la Google și cei trei ani de versiuni majore de Android, acesta e un smartphone andurant care îți face viața mai ușoară. Ca bonus, atunci când vine vorba de actualizări de securitate, sunt patru ani de update-uri incluși în pachet. Nu pot lăuda suficient prezența în cutie a unui încărcător la priză de 68W, un accesoriu pe care, în același segment de preț, dai cu tunul în piață și nu-l mai găsești. Nu are rost să insist pe faptul că cele mai noi telefoane de la Samsung sau Apple nu se încarcă la fel de rapid precum RAZR 50, dar merită repetată la infinit cheltuiala suplimentară la care te pun creatorii celor mai scumpe smartphone-uri de pe piață când vine vorba de un încărcător bun, de încredere, pe care au ales să nu-l mai vândă cu prețiosul gadget.

REVIEW Motorola RAZR 50 Ultra – specificații tehnice

Din primele momente de utilizare, Motorola RAZR 50 Ultra se evidențiază printr-un design elegant și modern, fiind disponibil în culori atractive precum Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz și Hot Pink. Alegerea acestor culori reflectă atenția producătorilor asupra posibilităților diverse de personalizare în conformitate cu afinitatea unui public utilizator variat. Am definit RAZR 40 Ultra ca fiind un accesoriu fascinant de fashion, iar noul 50 Ultra continuă această tendință și afinitate a constructorului.

În plus, carcasa din sticlă Corning Gorilla Glass Victus și pielea vegană de pe spate oferă nu doar un aspect premium, ci și o rezistență superioară la uzură și șocuri. Se ține confortabil în mână, chiar și dacă ai mâna mai mică. Are o aderență deosebită pe spate, chiar dacă s-ar putea strânge câteva scame în jurul camerei pe față. Cu dimensiuni compacte și un corp ușor de doar 189 de grame, telefonul este confortabil de utilizat, fie cu clapeta deschisă, fie închisă, și beneficiază de certificarea IPX8 pentru protecție împotriva apei. Ca referință, vorbim de 73,99 x 171,42 x 7,09 mm cu clapeta deschisă și 73,99 x 88,09 x 15,32 mm cu clapeta închisă. Față de versiunea anterioară, valorile menționate sunt în mare parte neschimbate.

La capitolul performanță, Motorola RAZR 50 Ultra este dotat cu cea mai recentă platformă Snapdragon 8s Gen 3, care asigură o performanță excelentă în toate activitățile de zi cu zi, inclusiv în multitasking și jocuri intensive. Memoria RAM de 12 GB LPDDR5X și stocarea internă de 512 GB UFS 4.0 oferă o experiență fluidă și spațiu generos pentru stocarea fișierelor multimedia. În ceea ce privește sistemul de operare, telefonul rulează Android 14, asigurându-i utilizatorului acces la cele mai noi funcții și optimizări aduse de Google, inclusiv pe partea de inteligență artificială, respectiv Gemini AI. În plus, integrarea cu serviciile și aplicațiile Google este impecabilă, ceea ce adaugă la utilitatea generală a dispozitivului și nivelul de intuitivitate.

Un aspect remarcabil al Motorola RAZR 50 Ultra este bateria sa de 4000 mAh (200 mAh în plus față de 40 Ultra), care oferă o autonomie excelentă pentru utilizare intensă pe parcursul unei zile. Telefonul suportă încărcarea rapidă TurboPower™ la 45W, iar în pachet este inclus un încărcător și mai puternic, de 68W. Mai mult, dispozitivul suportă și încărcare wireless la 15W, fiind compatibil cu toate standardele moderne de încărcare. Utilizatorii au la dispoziție și funcția de încărcare inversă la 5W, permițându-le să încarce alte dispozitive mai mici, cum ar fi căștile wireless, direct de pe telefon.

Ecranul principal pliabil OLED FHD+ de 6,9 inci, cu rezoluție de 2640 x 1080 și o rată de reîmprospătare de până la 165 Hz, este unul dintre punctele forte ale telefonului. Acesta oferă imagini vibrante, clare și o fluiditate excelentă în utilizare, ceea ce îl face ideal pentru vizionarea de filme sau pentru gaming. Ecranul extern de 4 inci, tot OLED, completează experiența cu o rezoluție de 1272 x 1080, oferind acces rapid la notificări și aplicații fără a deschide telefonul complet. Modelul de acum un an avea 3,6 inci pe exterior, acesta fiind un upgrade important în 2024. Cu o luminozitate de până la 3000 de niți pe ecranul principal și 2400 de niți pe cel extern, Motorola RAZR 50 Ultra asigură o vizibilitate bună chiar și în condiții de luminozitate naturală sau soare puternic, independent de unghi, după cum se poate vedea în imaginile alăturate.

Capacitățile de fotografiere și filmare ale acestui telefon sunt de top, încorporând o cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică și focalizare All-Pixel, ce se reflectă în imagini detaliate și clare. Camera teleobiectivă de 50 MP cu zoom optic 2x adaugă flexibilitate în fotografiere, iar camera frontală de 32 MP asigură selfie-uri excelente. În plus, RAZR 50 Ultra poate înregistra videoclipuri la rezoluție 4K UHD la 60 de cadre pe secundă, iar funcțiile software avansate precum stabilizarea adaptivă și filmările slow-motion îmbunătățesc considerabil calitatea videoclipurilor.

În ceea ce privește conectivitatea, telefonul este compatibil cu tehnologia 5G și dispune de toate standardele moderne de conectivitate, inclusiv Bluetooth 5.4, NFC, și Wi-Fi 7. Aceste caracteristici asigură viteze rapide de internet și transfer de date, indiferent de locație sau scenariul de utilizare. În plus, telefonul beneficiază de multiple opțiuni eficiente de autentificare biometrică, precum cititorul de amprente amplasat lateral și deblocarea facială, pentru a proteja datele utilizatorilor. Ca un detaliu important, senzorul de amprentă este incredibil de rapid și a funcționat impecabil chiar și cu mâna umedă. Motorola RAZR 50 Ultra combină toate aceste specificații de top într-un pachet compact, modern și extrem de performant.

REVIEW Motorola RAZR 50 Ultra – performanță brută

Ca de fiecare dată, pentru a asocia niște cifre exacte performanței de care este capabil noul smartphone de la Motorola, am combinat benchmark-uri sintetice și teste din lumea reală. În utilizarea uzuală, nu durează mult până să-ți dai seama că are o performanță impecabilă, iar beneficiile ecranului principal de 165Hz sunt evidente atât când vine vorba de navigat pe internet, Facebook sau Instagram, cât și în sesiuni de gaming. Totul se desfășoară foarte lin pe ecran, aplicațiile pornesc instant, iar timpul de răspuns lipsește cu desăvârșire în aproape orice moment. Deși este foarte compact, nu se încălzește niciodată, iar viteza este constantă.

Dincolo de aceste aspecte, în testul Steel Nomad Light din 3DMark, rezultatul final a fost de 531 de puncte. În Wild Life Extreme din același benchmark am obținut 2.502 puncte, iar în Solar Bay, vorbim de un maxim de 3.767 de puncte. Aș insista pe faptul că, spre deosebire de Galazy Z Flip6 testat în urmă cu câteva săptămâni, stabilitatea scorurilor pe termen lung este impresionantă. În Stress Test din 3DMark, atunci când sunt rulate aceleași benchmark-uri în buclă, variațiile de la o rulare la alta au fost infime, stabilitatea fiind de aproximativ 98% de cele mai multe ori sau chiar mai mult.

În AI Benchmark, am obținut 144 de puncte. În AnTuTu, scorul final a fost de 1.097246 defalcat pe CPU – 286471, GPU – 276676, Memorie – 317982 și UX – 216117. În Geekbench 65, rezultatele au fost de 1.701 puncte în Single Core și 4.334 în multi-core, respectiv 8.028 în testul de OpenCL din același benchmark. De curând, creatorii Geekbench au lansat și un test de inteligență artificială, intitulat Geekbench AI. În acesta din urmă am obținut 667 de puncte în Single Precision, 610 puncte în Half Precision și 1002 puncte în Quantized. Nu în ultimul rând, rezultatul din PCMark a fost de 16.036 defalcat pe Web Browsing – 15267, Video Editing – 7.045, Writing – 20.787, Photo Editing – 31.021 și Data Manipulation – 15.288. În Storage 2.0 din același benchmark am obținut 54.189.

În testul de autonomie din PCMark, am obținut 15 ore și 38 de minute departe de priză de utilizare continuă cu ecranul pornit în modul benchmark. Cu alte cuvinte, dacă ai o medie de 6-7 ore pe zi de stat pe telefon, indiferent dacă filmezi, editezi poze/filme, navighezi pe internet sau postezi pe Facebook, ai șanse surprinzător de mari să-ți încarci telefonul Motorola RAZR 50 Ultra doar o dată la două zile. Ca un detaliu drăguț, producătorul promite o zi de utilizare după 12 minute la priză cu încărcătorul din pachet. Deși accept varietatea masivă a scenariilor de utilizare asociate unui telefon mobil, tind să-i dau dreptate.

Nu puteau lipsi câteva sesiuni de Call of Duty, cu toate texturile de înaltă rezoluție descărcate și modul de grafică MAX activ. În continuare cred că este unul dintre cele mai pretențioase jocuri pentru mobil, iar pe RAZR 50 Ultra s-a comportat exemplar, dovadă și captura de ecran de mai sus că am câștigat detașat. Arată foarte frumos pe ecranul ultra wide jocul și se simte foarte confortabil în mână, chiar și fără un controller dedicat. Îl poți clasifica fără emoții ca fiind un smartphone de gaming.

REVIEW Motorola RAZR 50 Ultra – abilități de captură foto/video

Abilitățile de captură ale noului Motorola RAZR 50 Ultra sunt impresionante atât pe hârtie, cât și în practică, datorită unui mix de hardware și software, inclusiv inteligență artificială și integrare cu Google Foto și Google Lens. Pe exterior ai doi senzori de 50 megapixeli, unul stă în spatele camerei principale cu F/1.7, pixeli de 0,8 micrometri, stabilizare optică de imagine și focalizare instant cu tehnologia All-Pixel. Teleobiectivul este tot de 50 megapixeli cu F/2.0, 0,64 micrometri per pixel și zoom optic 2x. Ai și o cameră de 32 megapixeli la interior pentru selfie-uri cu F/2.4 și 0,7 micrometri per pixel. Poți să filmezi cu HDR10+ inclusiv în 4K, în timp ce în Slow Motion poți filma în Full HD cu până la 960 de cadre pe secundă.

Apropo de conținut cu plajă dinamică mare (High Dynamic Range), ai și posibilitatea să fotografiezi pe 10 biți de culoare în Ultra HDR, să faci portrete în 24, 35, 50 sau 85 milimetri echivalent, să creezi cadre cu expunere îndelungată și nu numai.

Dincolo de detaliile tehnice și particularitățile de marketing însă, Motorola RAZR 50 Ultra imortalizează niște scene frumoase, viu colorate, fără să denatureze realitatea, chiar și cu modul HDR activ, precum în cadrul de mai sus realizat cu 1X. Ai putea spune că e sporit un pic contrastul, dar rezultatul nici pe departe nu cade în culorile rupte de realitate de pe alte telefoane care au ajuns să abuzeze de AI.

Nu pot descrie în mod exhaustiv cât de plăcut este să faci fotografii cu ecranul exterior de la RAZR 50 Ultra utilizat ca zonă de previzualizare. În primul rând, dacă întorci rapid mâna cu telefonul închis față/spate la orizontală, se activează camera, iar mecanismul funcționează surprinzător de bine. În al doilea rând, deoarece ecranul exterior este pătrat, așa vor fi și pozele obținute, ca ceea ce vezi în mod autentic să fie și ceea ce ajunge imortalizat. Din nou, mi-a plăcut mult acuratețea cromatică, absența filtrelor AI abuzive care maschează până la abuz imperfecțiunile feței umane, expunerea corectă și focusul rapid și precis.

Modul portret lasă loc întotdeauna de îmbunătățiri, având în vedere că pe telefon, inevitabil, implică un algoritm de inteligență artificială, pentru a simula obiectivele/lentilele tradiționale de pe un DSLR. Din experiența mea, mai ales când nu există un contrast puternic între planurile imortalizate, riști să pierzi detalii din prim-plan sau din planul doi, în funcție de unde se află obiectivul dorit din cauza încețoșării artificiale.

Din fericire, după cum se poate vedea în cadrul de mai jos, detaliile din prim-plan sunt foarte clare și, exceptând câteva fire de păr, separația de fundal este ”cât de cât impecabilă”. Chiar și în fundal se poate vedea expresia feței și anumite detalii pentru a doua persoană, dar obiectivul central este clar, de la detaliile bluzei până la riduri, cromatica este corectă, iar separația între planuri pare cât se poate de naturală.

Ca orice telefon care se respectă în 2024, în condiții de lumină scăzută, Motorola RAZR 50 Ultra, printr-un mix de expunere prelungită și expuneri succesive, chiar și cu un fir discret de lumină, într-o pivniță, obții un cadru cu culori naturale, expunere corectă, culori vii dar nu exagerate, foarte multe detalii. Efectiv pare o imagine realizată în condiții normale de iluminare, deși cu ochiul liber nu ai fi văzut decât 20-30% dintre detaliile de mai jos.

REVIEW Motorola RAZR 50 Ultra – experiență de utilizare, ecran extern și concluzie

Ecranul extern al Motorola RAZR 50 Ultra este, fără îndoială, una dintre caracteristicile sale cele mai impresionante. Având cel mai mare ecran extern de pe un telefon pliabil, acesta oferă o experiență de utilizare excelentă, fie că vrei să te joci, să răspunzi rapid la mesaje sau să gestionezi apeluri. Cu dimensiunea sa generoasă de 4 inch și tehnologia OLED flexibilă, acest ecran transformă complet modul în care interacționezi cu telefonul, oferindu-ți acces la funcții esențiale fără a fi necesar să deschizi dispozitivul.

De asemenea, ecranul extern este extrem de versatil. Funcția de previzualizare dublă este deosebit de utilă atunci când vrei să surprinzi fotografii sau videoclipuri perfecte, permițându-ți să îți ajustezi postura și compoziția direct pe acest ecran. În plus, ecranul poate fi folosit și în modul Photo Booth pentru a surprinde patru imagini diferite într-o singură sesiune, adăugând o notă creativă fiecărui cadru. Dacă vrei să faci mai multe experimente cu ecranul extern, ai widgeturi pe care le poți personaliza, joculețe, dar și acces rapid la informații utile precum calendarul, vremea probabilă și nu numai. Din setările telefonului, poți opta pentru ca și mai multe aplicații instalate de tine să fie disponibile pe panoul exterior.

Dacă ești amator de AI, funcțiile de inteligență artificială integrate în Motorola RAZR 50 Ultra oferă o experiență de utilizare optimizată și personalizată. Moto AI îți permite să interacționezi mai ușor cu telefonul prin funcții avansate de personalizare, de la optimizarea automată a fotografiilor la ajustarea culorilor și a detaliilor imaginii, după cum insistă Motorola în descrierea oficială. Funcția Magic Canvas materializează creativitatea ta în imagini impresionante doar prin descriere text, iar aplicația Google Gemini îți oferă asistență inteligentă pentru gestionarea sarcinilor zilnice. În final, numeroase AI fac din RAZR 50 Ultra un companion puternic, capabil să se adapteze nevoilor tale zilnice cu o viteză remarcabilă.

Am o fixație vizavi de abilitățile audio ale telefoanelor, mai ales când vorbim de dispozitive premium precum acesta și deși este incredibil de subțire, se aude incredibil, în opinia mea. Basul este puternic și surprinzător, reflectându-se într-o vibrație discretă, fără distorsiuni. Înaltele sunt stridente fără să devieze în scâncete sau alte artificii nenaturale. Nu în ultimul rând, mediile pare pline și toate conlucrează pentru o spațialitate plăcută, o separație foarte bună stânga dreapta. Se aude și se vede wow.

În final, cred că acesta este un telefon foarte bun, probabil cel mai bun smartphone pliabil de tip flip-phone. Vine la pachet cu upgrade-uri semnificative față de versiunea de acum un an, dar, mai ales, se simte plăcut în mână. E genul de telefon suficient de diferit față de ce mai există pe piață încât să poți afirma cu mâna pe inimă că este altceva. M-a încântat mult și, după doar o săptămână, m-a făcut serios să mă gândesc dacă nu ar trebui să renunț la iPhone pentru el. Interfața curată, funcțiile clare și intuitive, sistemul prietenos cu utilizatorul, accesul rapid la serviciile Google, integrarea deșteaptă, dar nu agresivă, a funcțiilor AI, toate te conving că acesta este un smartphone pentru oricine, dar, mai ales, oricine se poate entuziasma datorită lui.