Poștașii devin colectori de datorii. Fiscul încredințează Poștei Române un nou rol, pentru niște bani în plus

Poșta Română va avea un rol important în colectarea datoriilor contribuabililor către stat, ca parte a facilităților prevăzute de Ordonanța privind amnistia fiscală (OUG nr. 107/2024). Conform unui proiect de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor, angajații Poștei vor fi implicați în distribuirea documentelor legate de aceste facilități fiscale și în colectarea obligațiilor bugetare restante.

Această măsură vizează sprijinirea contribuabililor, în special a celor care nu folosesc metode electronice de comunicare, în a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de ordonanță. Pe lângă distribuirea documentelor necesare, poștașii vor putea încasa sumele datorate de contribuabili, fie direct la domiciliul fiscal, fie la oficiile poștale. În schimbul acestui serviciu, Poșta Română va primi o finanțare de 25 de milioane de lei.

Rolul Poștei în facilitățile fiscale

Compania Națională „Poșta Română” SA va semna o convenție cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru a asigura tipărirea și livrarea documentelor necesare contribuabililor care beneficiază de amnistia fiscală. Printre aceste documente se numără scrisori de informare privind condițiile de accesare a facilităților fiscale, notificări și cereri de anulare a unor obligații bugetare. Poștașii vor prelua notificările completate de contribuabili și le vor trimite către organele fiscale competente.

În plus, Poșta va încasa sumele aferente obligațiilor bugetare restante, fie în numerar, fie prin card bancar, la domiciliul contribuabililor sau la oficiile poștale. Această măsură vizează persoanele care preferă metodele tradiționale de plată, cum sunt contribuabilii din zonele rurale sau cei care nu folosesc internetul. Ministerul Finanțelor estimează că Poșta Română va putea astfel să faciliteze o mai bună comunicare cu contribuabilii și să asigure colectarea rapidă a veniturilor bugetare.

Un nou rol pentru Poșta Română

Tarifele pentru aceste servicii vor fi de 10,90 lei per plic pentru tipărirea și livrarea documentelor, respectiv 15,56 lei per plic în cazul în care Poșta preia și notificările de la contribuabili. Pentru încasarea sumelor datorate, tariful este de 4 lei per operațiune. Astfel, Poșta Română va deveni un partener activ în gestionarea facilităților fiscale, oferind un canal suplimentar de colectare și distribuire a documentelor necesare.

Această măsură vine în contextul în care facilitățile fiscale oferite prin OUG nr. 107/2024 sunt esențiale pentru contribuabilii cu datorii restante. Amnistia fiscală include anularea dobânzilor și penalităților pentru contribuabilii care își plătesc obligațiile principale până la 25 noiembrie 2024. De asemenea, persoanele fizice care au datorii sub 5.000 de lei vor beneficia de anularea a 50% din suma datorată, dacă achită jumătate din restanțe până la data depunerii cererii de anulare.

Această colaborare între Poșta Română și ANAF face parte dintr-o strategie mai amplă de simplificare a procesului de recuperare a datoriilor fiscale și de sprijinire a contribuabililor în conformarea la obligațiile bugetare. Prin implicarea Poștei Române, autoritățile speră să crească gradul de colectare a veniturilor bugetare și să reducă timpul necesar pentru transmiterea și procesarea documentelor fiscale.