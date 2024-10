Orașul din România care trebuie vizitat neapărat. A fost inclus de National Geographic pe lista cu principalele destinații de vacanță din 2025

National Geographic, una dintre cele mai prestigioase publicații de călătorii din lume, a publicat recent lista destinațiilor recomandate pentru 2025. Această listă, numită „Best of the World 2025”, include orașe și locuri din întreaga lume care merită să fie explorate.

Printre aceste destinații se numără și Brașov, oraș din inima României cunoscut pentru peisajele sale pitorești, istoria bogată și accesul la regiunea fascinantă a Transilvaniei.

În fiecare an, National Geographic realizează o selecție a celor mai atractive locuri care merită să fie vizitate, iar includerea Brașovului în această listă reprezintă o recunoaștere internațională a frumuseții și potențialului său turistic.

Ținutul pădurilor și munților

Descrierea oferită de National Geographic despre Brașov scoate în evidență nu doar orașul în sine, ci și regiunea Transilvaniei în ansamblu, cu pădurile sale străvechi, satele tradiționale și lanțul muntos al Carpaților. Această zonă, încărcată de legende, este cunoscută în special datorită mitului lui Dracula, care atrage an de an turiști din întreaga lume.

National Geographic subliniază și un aspect modern și foarte important pentru dezvoltarea turistică a zonei: noul aeroport din Brașov, primul construit în România în ultimele cinci decenii, face această regiune mult mai accesibilă pentru vizitatori.

Brașovul este un oraș fermecător, cu o atmosferă medievală, situat la poalele Tâmpei, oferind turiștilor o gamă largă de activități – de la plimbări pe străduțele sale istorice, la explorarea cetăților și castelelor din împrejurimi.

De asemenea, cei care iubesc natura pot descoperi trasee de drumeții, unul dintre cele mai renumite fiind Via Transilvanica, care traversează România și oferă peisaje spectaculoase ale Carpaților.

„Un ținut al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al Carpaților. Iar cu noul său aeroport, primul construit în România în ultimii 50 de ani, patria lui Dracula este mai accesibilă. Explorați regiunea de-a lungul Via Transilvanica, un traseu de drumeții finalizat în 2022”, notează cei de la National Geographic.

Brașov, destinație de top

În plus față de frumusețile naturale, Brașovul este un loc plin de istorie și cultură. Printre cele mai importante obiective turistice se numără Biserica Neagră, un monument gotic impresionant, Piața Sfatului, locul unde se desfășoară numeroase evenimente culturale, și Cetatea Brașovului.

De asemenea, în apropierea orașului se află Castelul Bran, cunoscut ca „Castelul lui Dracula”, un punct de atracție major pentru turiștii internaționali.

Pentru pasionații de aventură, Carpații oferă oportunități pentru drumeții, ciclism montan și chiar schi în sezonul de iarnă. În timpul verii, traseele din jurul Brașovului devin o destinație preferată pentru iubitorii de natură.

Via Transilvanica, un traseu finalizat în 2022, este o modalitate excelentă de a explora pe jos sau pe bicicletă cele mai frumoase locuri din Transilvania, departe de agitația urbană.

Iată lista destinațiilor incluse în Best of the World 2025:

– Antigua, Guatemala

– Pădurea Ocala, Florida

– Bangkok, Thailanda

– Raja Ampat, Indonezia

– Guadalajara, Mexic

– Mănăstirile cenobice, Italia

– Los Angeles, California

– Groenlanda

– Kanazawa, Japonia

– Oriental Expres, Malaezia

– Brașov, România

– Cerrado, Brazilia

– Northland, Noua Zeelandă

– Senegal

– Haida Gwaii, Columbia Britanică

– Barbados

– Valea Suru, India

– Boise, Idaho

– Adu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

– Râul Murray, Australia

– Kwazulu-Natal, Africa de Sud

– Arhipelagul Stockholm, Suedia

– Cork, Irlanda

– Hebride, Scoția

– Tunisia