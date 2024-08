Orașele din lume cu cea mai mare densitate de milionari pe metrul pătrat: Unde ai cele mai mari șanse să dai nas în nas cu un bogătaș

Într-o lume în care numărul persoanelor ultra-bogate este în continuă creștere, orașele cu cea mai mare densitate de milionari devin puncte fierbinți pentru cei care caută oportunități economice și sociale. Conform raportului din 2024 al Wealth-X, există acum 426.330 de oameni ultra-înstăriți pe glob, ceea ce reprezintă doar 0,005% din populația totală. Acești ultra-bogați, definiți ca persoane cu o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari, au o valoare netă combinată de 49,2 trilioane de dolari. Deși doar 0,8% din această elită sunt miliardari, ei dețin 24% din averea combinată, confirmând regula nescrisă că „ban la ban trage”.

Orașele cu cea mai mare concentrație de ultra-bogați

Cum se explică această concentrare a ultra-bogaților în anumite orașe? Unul dintre motive este faptul că oamenii bogați tind să se grupeze în jurul altor oameni bogați, creând centre de putere economică și influență globală. Aproape 75% din populația ultra-bogată a lumii locuiește în doar 10 țări, iar o șesime dintre aceștia trăiesc în 10 orașe principale. Șase dintre aceste orașe se află în Statele Unite, care adăpostesc 35% din ultra-bogații lumii.

În plus, se estimează că aceste orașe vor deveni și mai importante în următorii cinci ani, pe măsură ce bogăția devine și mai concentrată. Wealth-X preconizează că aproape 42% dintre ultra-bogați vor locui în unul dintre 50 de orașe, față de 38% în 2015. Printre aceste orașe se numără și centre emergente de bogăție, cum ar fi India, unde Bengaluru, Hyderabad și Delhi se numără printre cele mai rapide în creștere pentru populațiile ultra-bogate, cu o rată anuală de creștere între 14% și 16%.

Top 10 orașe unde poți „da nas în nas” cu un bogătaș

Dacă ești curios să afli unde ai cele mai mari șanse să te întâlnești cu un milionar la colț de stradă, iată topul orașelor cu cea mai mare concentrație de ultra-bogați, conform raportului Wealth-X:

10. Dallas – 4.875 ultra-bogați

Dallas este un centru important al industriei și comerțului, unde oamenii cu bani se simt acasă.

9. Washington, DC – 4.950 ultra-bogați

Capitala Statelor Unite nu este doar sediul puterii politice, ci și un magnet pentru cei cu avere considerabilă.

8. Paris – 5.370 ultra-bogați

Orașul luminilor continuă să atragă bogați prin stilul său inconfundabil, istoria culturală și oportunitățile economice.

7. Chicago – 5.725 ultra-bogați

Un alt important centru financiar din Statele Unite, Chicago combină afacerile cu plăcerea, oferind multe oportunități pentru cei ultra-bogați.

6. Londra – 6.245 ultra-bogați

Unul dintre cele mai influente orașe din lume, Londra rămâne un hub major pentru finanțe și afaceri globale.

5. San Francisco – 6.405 ultra-bogați

Cu Silicon Valley în apropiere, nu este surprinzător că San Francisco atrage mulți dintre cei mai bogați oameni din lume.

4. Tokyo – 6.445 ultra-bogați

Tokyo, centrul economic al Japoniei, găzduiește un număr impresionant de persoane cu avere netă foarte mare.

3. Los Angeles – 8.955 ultra-bogați

Orașul îngerilor nu este doar capitala globală a divertismentului, ci și un loc unde ultra-bogații își fac case spectaculoase.

2. Hong Kong – 12.545 ultra-bogați

Unul dintre cele mai importante centre financiare din Asia, Hong Kong este un magnet pentru bogăție și investiții.

1. New York – 16.630 ultra-bogați

New York-ul, „capitala lumii”, se află pe primul loc, fiind orașul cu cea mai mare concentrație de ultra-bogați. De la Wall Street la Fifth Avenue, oportunitățile economice sunt la fiecare pas.

Aceste orașe reprezintă nu doar centre economice majore, ci și locuri unde bogăția este atât de concentrată încât nu trebuie să te mire dacă vei da „nas în nas” cu un bogătaș în timp ce te plimbi pe străzile lor. Fie că te afli în căutarea de oportunități sau pur și simplu ești curios, aceste orașe sunt epicentrele bogăției globale.