Omul care l-a ”creat” pe Forrest Gump, de fapt. Povestea din spatele unuia dintre cele mai frumoase filme ale tuturor timpurilor

„Forrest Gump,” lansat în 1994, este unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile, o poveste care a reușit să captiveze inimile publicului din întreaga lume prin inocența și puritatea personajului său principal. Dar, dincolo de succesul cinematografic, există o poveste fascinantă despre omul care a „creat” acest personaj iconic și despre procesul de transformare a romanului într-un film de succes. Această poveste implică mai multe persoane, inclusiv autorul romanului original, scenaristul și, desigur, regizorul filmului. Haideți să explorăm cum a prins viață Forrest Gump și cum a devenit un fenomen cultural.

Winston Groom, creatorul original al lui Forrest Gump

Personajul Forrest Gump își are rădăcinile în romanul cu același nume scris de Winston Groom în 1986. Groom, un scriitor american născut în Washington, D.C., și crescut în Alabama, a folosit experiențele sale personale și pe cele ale prietenilor săi pentru a crea personajul lui Forrest.

În romanul său, Forrest este un bărbat simplu, dar cu un suflet mare, care navighează prin viață cu o înțelegere limitată a complexităților lumii din jurul său.

Groom a dorit să arate că viața poate fi frumoasă în simplitatea ei și că inocența și bunătatea pot triumfa în fața cinismului și a complexității.

Groom s-a inspirat pentru caracterul lui Forrest Gump dintr-o combinație de oameni reali și ficționali. El a vrut să creeze un personaj care, deși poate părea naiv sau mai puțin inteligent la prima vedere, deține o înțelepciune profundă și o puritate care contrastează cu evenimentele tumultuoase ale istoriei americane.

Cartea lui Groom a fost bine primită, dar nu a atins nivelul de popularitate de care s-a bucurat mai târziu filmul.

Jimbo Meador, omul care l-a inspirat pe scriitor să-l creeze pe Forrest Gump

Viata lui Forrest este inspirata partial de conversatiile pe care obisnuia sa le aiba un barbat pe nume Jimbo Meador si Groom.

„Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este un tip pe nume Jimbo Meador. Este un vechi prieten din Mobile, Alabama. Timp de 20 de ani a lucrat ca director general al unei companii de pescuit din Alabama. Desi nu a crescut niciodată creveți, a fost mereu interesat de fructele astea de mare si obișnuiam să vorbim foarte mult despre asta. Jimbo stie tot ce trebuie să știi despre creveți. Obișnuiam să mâncăm o dată pe săptămână și mi s-a întâmplat, după una dintre aceste conversații, în timp ce scriam Forrest Gump – Ce ar fi mai bine decât să-l faci pe Forrest un crevete? – lui i-am dedicat cartea.”, a declarat autorul volumului Forrest Gump, acum mai mulți ani.

Scenariul și Eric Roth, transformarea poveștii în film

Un rol esențial în transformarea romanului într-un film de succes l-a avut scenaristul Eric Roth. Roth a fost adus pentru a adapta povestea lui Groom pentru marele ecran, și aici începe adevărata magie.

În versiunea sa, Roth a simplificat și a concentrat povestea, eliminând unele elemente din carte care ar fi putut complica narațiunea filmului. De exemplu, în roman, protagonistul are o carieră în astronautică și interacționează cu canibali, dar aceste aspecte au fost eliminate pentru film.

Eric Roth a reușit să capteze esența caracterului lui Forrest Gump, prezentându-l ca pe un om cu o inimă pură care, printr-o serie de întâmplări întâmplătoare și binevoitoare, ajunge să joace un rol în unele dintre cele mai importante momente din istoria americană a secolului XX.

Roth a inclus momente istorice majore, cum ar fi Războiul din Vietnam, mișcarea pentru drepturile civile și aterizarea pe lună, toate acestea văzute prin ochii lui Forrest.

Această abordare a adus un nou nivel de profunzime și semnificație poveștii, iar inocența lui Forrest a fost un mijloc prin care Roth a comentat asupra absurdului și complexității vieții și a istoriei.

Scenariul lui Roth a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, confirmând impactul său semnificativ asupra succesului filmului.

Vezi și: 10 filme ale anilor ’90 pe care trebuie să le vezi măcar o dată. Poveștile lor sunt fascinante

Robert Zemeckis, viziunea regizorală care a dat viață filmului

Un alt nume esențial în povestea creării lui Forrest Gump este Robert Zemeckis, regizorul filmului. Zemeckis, deja cunoscut pentru filmele sale inovatoare precum „Back to the Future,” a fost ales să aducă la viață scenariul lui Eric Roth.

Viziunea sa regizorală a fost esențială în conturarea atmosferei filmului și a modului în care povestea a fost prezentată publicului.

Zemeckis a utilizat tehnici de filmare inovatoare pentru a plasa personajul lui Forrest în evenimente istorice reale, folosind efecte speciale de ultimă generație pentru acea vreme.

Scenele iconice în care Forrest se întâlnește cu președinți americani, vorbește la un miting împotriva războiului din Vietnam sau devine un campion de ping-pong internațional sunt exemple de măiestrie regizorală și tehnică de filmare.

Viziunea sa asupra personajului a fost una care a subliniat inocența și autenticitatea lui Forrest. Zemeckis a vrut să păstreze filmul într-un ton de basm modern, un loc unde miracolele sunt posibile și unde bunătatea și simplitatea pot avea un impact puternic asupra lumii.

Această abordare a rezonat puternic cu audiențele, contribuind la succesul global al filmului.

Tom Hanks i-a dat viață lui Forrest Gump pe marele ecran

În final, nicio discuție despre crearea lui Forrest Gump nu ar fi completă fără a menționa interpretarea remarcabilă a lui Tom Hanks.

Marele actor, deja o vedetă consacrată în momentul respectiv, a adus un nivel unic de sensibilitate și autenticitate rolului. Interpretarea sa a fost caracterizată de o simplitate dezarmantă, reușind să transmită inocența și bunătatea personajului într-un mod care a rezonat profund cu publicul.

Hanks a lucrat îndeaproape cu Zemeckis și Roth pentru a se asigura că portretizarea sa reflectă nu doar caracteristicile scrise de Groom în roman, ci și viziunea scenariului adaptat.

Accentul său sudist, mersul distinctiv și expresiile faciale subtile au făcut din Forrest Gump un personaj imediat recognoscibil și iubit.

Performanța sa a fost atât de convingătoare încât Hanks a câștigat al doilea său premiu Oscar consecutiv pentru cel mai bun actor în rol principal, după succesul său anterior în „Philadelphia.”

Vezi și: Filmul de pe Netflix care te va impresiona până la lacrimi: O poveste clasică de neuitat

Succesul filmului și impactul său cultural

„Forrest Gump” nu doar că a cucerit publicul, ci a avut și un impact cultural semnificativ. Filmul a câștigat șase premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun actor în rol principal.

A fost un succes de box-office, generând încasări de peste 677 de milioane de dolari la nivel mondial.

Citatele din film, cum ar fi „Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get,” au intrat în cultura populară, iar Forrest Gump a devenit un simbol al optimismului și al credinței în bine.

Filmul a inspirat generații întregi să vadă lumea prin ochii simpli, dar plini de înțelepciune, ai unui om care își urmează inima și face ceea ce crede că este corect, indiferent de circumstanțe.

Moștenirea lui Forrest Gump

„Forrest Gump” rămâne unul dintre cele mai îndrăgite filme din istoria cinematografiei, datorită modului în care combină umorul, emoția și comentariul social.

În spatele succesului său stă o echipă de creatori talentați, fiecare aducând propria sa contribuție unică pentru a da viață unei povești memorabile.

Winston Groom a plantat sămânța cu romanul său captivant, Eric Roth a rafinat-o printr-un scenariu de excepție, Robert Zemeckis a adăugat viziunea sa regizorală inovatoare, iar Tom Hanks a insuflat viață personajului prin interpretarea sa emoționantă.

Forrest Gump nu este doar un personaj de film; el reprezintă valorile umanității, bunătatea și perseverența.

Povestea lui continuă să inspire și să aducă bucurie oamenilor din întreaga lume, demonstrând că, indiferent de circumstanțele vieții, fiecare persoană poate lăsa o amprentă pozitivă în lume.

Vezi și: Tom Hanks avertizează în legătură cu inteligența artificială. Ce le reproșează actorul celor care îi folosesc imaginea în deepfake-uri