Oamenii de știință ar fi descoperit o nouă regiune a sistemului nostru solar

Cu ajutorul telescopului spațial James Webb, poziționat la aproximativ 1,5 milioane de kilometri de Pământ în punctul Lagrange 2, oamenii de știință au reușit să extindă semnificativ frontierele cunoașterii, privind în urmă cu aproximativ 13,5 miliarde de ani în istoria universului. Totuși, în ciuda acestor descoperiri cosmice, se pare că încă mai avem multe de aflat despre propriul nostru cartier cosmic.

Deși știm că Pământul orbitează în jurul Soarelui și că sistemul nostru solar găzduiește opt planete, astronomii au doar o imagine vagă despre ce se află dincolo de orbita planetei Neptun. În 1951, astronomul olandez-american Gerard Kuiper a ipotezat că există o centură de obiecte dincolo de planeta cea mai îndepărtată a sistemului solar, iar această predicție a fost confirmată în 1992 odată cu descoperirea Centurii Kuiper.

Acum, noi dovezi sugerează că ar putea exista o a doua Centură Kuiper dincolo de cea deja cunoscută, o descoperire revoluționară care schimbă înțelegerea noastră despre structura sistemului solar. Aceste rezultate au fost prezentate într-un studiu publicat recent pe serverul de preprint arXiv, cu planuri de publicare în Planetary Science Journal.

O a doua Centură Kuiper: o descoperire surprinzătoare

„Centura Kuiper din sistemul nostru solar a părut mult timp mică în comparație cu alte sisteme planetare,” a declarat Wes Fraser, autorul principal al studiului, de la Consiliul Național de Cercetare din Canada. „Însă rezultatele noastre sugerează că această idee ar putea fi doar o consecință a unui bias observațional. Dacă aceste rezultate se confirmă, este posibil ca Centura Kuiper să nu fie atât de mică și neobișnuită în comparație cu cele din jurul altor stele.”

Aceste descoperiri sunt rezultatul colaborării dintre sonda New Horizons – cunoscută pentru survolul său istoric pe lângă Pluto în 2015 – și telescopul Subaru din Mauna Kea, Hawaii, care a căutat obiecte din Centura Kuiper pentru ca New Horizons să le poată explora. De-a lungul anilor, telescopul Subaru a întâmpinat dificultăți în a identifica obiecte din cauza poziționării sale în fața unui fundal dens din centrul galaxiei. Însă, acum că telescopul se află într-o zonă mai clară a cerului, acesta a descoperit 239 de obiecte din Centura Kuiper în doar patru ani. Dintre acestea, aproximativ 11 obiecte s-au dovedit a fi deosebit de interesante.

O nouă regiune a sistemului solar?

Cea mai fascinantă parte a acestor descoperiri este faptul că 11 dintre obiectele identificate se află la distanțe mult mai mari decât cele cunoscute anterior. Dacă Centura Kuiper „clasică” se află la o distanță de aproximativ 35 până la 55 de unități astronomice (UA) de Soare (1 UA este distanța medie dintre Pământ și Soare), noile obiecte se află la distanțe între 70 și 90 UA.

Această diferență de distanță i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că aceste obiecte nu fac parte din prima Centură Kuiper, ci ar putea forma o a doua centură distinctă. Această nouă regiune a sistemului solar ar putea fi localizată într-un spațiu relativ gol, între 55 și 70 UA, în care New Horizons se află în prezent la aproximativ 60 UA.

„Cea mai interesantă descoperire a telescopului Subaru a fost identificarea a 11 obiecte situate dincolo de Centura Kuiper cunoscută,” a spus Fumi Yoshida, coautor al studiului de la Institutul de Tehnologie din Chiba. „Dacă aceste rezultate se confirmă, ar putea reprezenta o descoperire majoră.”

Implicațiile viitoarelor studii

Cercetătorii intenționează să continue monitorizarea acestor obiecte și să caute altele similare. Având în vedere că aceste obiecte sunt concentrate într-o mică parte a cerului, există șanse mari ca multe altele să aștepte să fie descoperite. În viitor, studii precum Legacy Survey of Space and Time (LSST), realizate de Observatorul Vera C. Rubin, vor avea ca scop identificarea unor noi obiecte din Centura Kuiper, dar și din această posibilă nouă regiune a sistemului solar.

Deși mai avem multe de învățat despre propriul nostru sistem solar, aceste descoperiri fascinante arată că înțelegerea noastră despre univers este în continuă extindere. În timp ce ne extindem orizonturile către marginile îndepărtate ale universului, trebuie să continuăm să explorăm și să descoperim misterele care ne înconjoară chiar în propria noastră curte cosmică.