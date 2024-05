Noutățile lunii mai, pe Disney+:

Chiar dacă a venit primăvara și ne petrecem mai mult timp în aer liber decât în casă, zilele lungi și blânde ale lunii mai sunt perfecte pentru a te bucura de noutățile Disney+.

Iată de ce producții te poți bucura pe rețeaua de streaming, din luna mai.

Noutăți Disney+, în luna mai

Așadar, Shardlake, serialul mult așteptat este disponibil de la începutul lunii mai. Cu acțiune plasată în 1536, această poveste cu crime și mister se bazează pe romanele istorice ale lui C.J. Sansom și îl prezintă pe avocatul Matthew Shardlake trimis să investigheze o moarte suspectă la mănăstirea izolată din Scarnsea.

De asemenea, serialul The Kardashians revine cu sezonul cinci luna aceasta, aduncând și mai multă iubire, râsete, modă și povești de familie – nu vrei sa ratezi o secundă!

Luna mai la Disney+ este și despre muzică – două noi documentare ajung pe serviciul de streaming. Camden prezintă numeroase legende ale muzicii spunându-și poveștile despre cum acest loc special din Londra le-a impulsionat carierele. The Beach Boys oferă acces fără precedent la câțiva dintre cei mai îndrăgiți muzicieni din lume.

Filme și seriale îndrăgite

Un must see este All of Us Strangers. Este o poveste emoționantă despre dragoste, familie și fantomele trecutului nostru. Când Adam se întâlnește cu un vecin misterios, acesta îi trezește amintiri pe care le blocase de mult timp. În curând, este atras înapoi în casa copilăriei sale, unde părinții săi par să trăiască, la 30 de ani după ce au murit.

Există, de asemenea, și producții europene pe Disney+. Pauline este un serial german care are o poveste fascinantă. După o noapte petrecută cu fiul diavolului, Pauline rămâne însărcinată și capătă superputeri.

Căutați soluții să îi distrați pe cei mici? Sezonul doi din animația Chip și Dale: Viața în Parc este disponibil începând din această lună. Au premiera, de asemenea, episoade noi din sezonul trei al premiatului sitcom Școala Abbott.

Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+. Așadar, găsești de toate, pentru toate gusturile – filme, seriale, documentare pentru cei mari și cei mici.