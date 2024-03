Noul trailer Star Wars: The Acolyte s-a lansat: Când vei putea vedea serialul pe Disney+ VIDEO

Disney+ a lansat oficial trailerul pentru Star Wars: The Acolyte, care va fi disponibil pentru streaming pe Disney+ începând cu data de 5 iunie.

Star Wars: The Acolyte, pe Disney+

Dacă ne uităm la povestea pentru Star Wars: The Acolyte, te poți aștepta la mai mult decât scenele tipice de acțiune și construirea lumii științifico-fantastice din serial. Noua serie pare să aibă o tentă de mister și thriller, care ar putea fi atrăgătoare chiar și pentru cei care nu sunt fani Star Wars, dar iubesc acest gen particular .

Iar acum Disney+ a lansat trailerul său oficial pentru a-ți oferi o idee la ce poți să te aștepți. Ca referință, povestea lui Star Wars: The Acolyte este plasată la sfârșitul erei Republicii Înalte, în jur de un secol înainte de evenimentele din Star Wars: Episodul I: Amenințarea Fantomei.

Așadar, seria se învârte în jurul unei foste padawane interpretate de Amandla Stenberg (Everything, Everything și The Hate U Give), care se reunește cu vechiul său Maestru Jedi (Lee Jung-jae din Squid Game) pentru a investiga o serie de crime. Desigur, ei descoperă tot mai multe indicii pe măsură ce cercetează seria de infracțiuni, care, spune Disney, îi va conduce „pe un drum întunecat în care forțe sinistre dezvăluie că totul nu este ceea ce pare a fi…”.

Astfel, dacă ești un mare fan al poveștilor de mister și ai „stofă” de detectiv, sună promițător. Rămâne de văzut dacă Disney ar putea să realizeze execuția pentru a ne oferi un final satisfăcător (și imprevizibil), de asemenea.

Star Wars: The Acolyte va fi disponibil pentru streaming pe Disney+ începând cu data de 5 iunie, iar în luna mai redacția Playtech va publica un interviu în exclusivitate în România cu actorii acestui serial.