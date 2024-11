„No Good Deed” – Lisa Kudrow din „Friends” și Ray Romano, roluri noi într-o comedie marca Netflix: Când se lansează

Netflix aduce o nouă comedie spumoasă în luna decembrie, No Good Deed, o producție în care celebrele staruri de sitcom Lisa Kudrow și Ray Romano își asumă roluri inedite. Cunoscute pentru performanțele lor emblematice din Friends și Everybody Loves Raymond, Kudrow și Romano joacă de această dată un cuplu cu o chimie explozivă, sub îndrumarea creatoarei Liz Feldman, autoarea cunoscutei serii Dead to Me. Serialul este programat pentru lansare pe 12 decembrie, iar trailerul sugerează că această comedie cu accente de dramă ascunde mai mult decât se așteaptă spectatorii.

Feldman promite o poveste care se va transforma dintr-o comedie de familie într-o aventură cu suspans și momente de tensiune, odată ce personajele principale încearcă să vândă casa lor din Los Angeles. Ceea ce începe ca un simplu proces de tranzacție imobiliară devine rapid o serie de întâmplări neprevăzute, condimentate cu umor și momente de „război” între cei doi soți.

Povestea lui No Good Deed de pe Netflix: Un vis devenit coșmar

No Good Deed urmărește povestea lui Lydia și Paul, un cuplu care își propune să vândă vila de inspirație spaniolă din anii 1920, situată într-unul dintre cele mai dorite cartiere din Los Angeles. Decizia lor vine pe fondul dorinței de a începe o nouă etapă în viață, acum că locuința lor a rămas goală după plecarea copiilor. Însă, odată ce anunțul de vânzare este publicat, doritorii încep să apară în număr mare, iar tensiunile cresc când Lydia și Paul descoperă detalii neașteptate despre vizitatori și despre secretele întunecate ale propriei case.

Trailerul oferă o privire asupra acestor întâlniri care încep cu schimburi de replici amuzante, dar care se transformă rapid într-o serie de amenințări și tensiuni. Curând, Lydia și Paul nu se mai ocupă doar cu vizionările pentru vânzare, ci se confruntă cu o situație scăpată de sub control, în care sunt nevoiți să își apere teritoriul, iar posibilitatea violenței devine reală. În plus, umorul personajelor este pus în valoare de modul în care aceștia își comentează fiecare potențial cumpărător, pregătindu-i pe spectatori pentru o poveste plină de ironie și situații absurde.

O distribuție remarcabilă pentru o comedie cu potențial

Dincolo de performanțele lui Kudrow și Romano, serialul beneficiază de o distribuție impresionantă, care include nume precum O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale), Abbi Jacobson (Broad City), Denis Leary (Rescue Me), Poppy Liu (Hacks), Teyonah Parris (WandaVision), Luke Wilson (Stargirl) și Linda Cardellini, cunoscută pentru colaborările sale cu Feldman în Dead to Me. Această combinație de actori aduce un plus de dinamism și un amestec de stiluri actoricești, de la comedie la dramă, care promit să facă din No Good Deed un serial unic.

No Good Deed se diferențiază de alte proiecte prin tonul său distinct, unde comedia se îmbină cu elemente de suspans, creând o poveste în care glumele și tensiunea se completează reciproc. Dacă Dead to Me a oferit o poveste încărcată de emoție și dramă, noua comedie promite să fie un contrast mai lejer, dar cu o intrigă suficient de captivantă pentru a menține publicul în priză. Cu o structură episodică care permite explorarea situațiilor complicate și amuzante din viața cuplului Lydia-Paul, această comedie are potențialul de a deveni un succes pe termen lung pentru Netflix.

Pentru fanii lui Kudrow și Romano, No Good Deed reprezintă o ocazie de a-i vedea pe aceștia într-o lumină nouă, iar pentru admiratorii lui Feldman, un nou prilej de a urmări o poveste captivantă, marca unui stil deosebit în abordarea comediei.