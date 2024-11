Nintendo dă în judecată un streamer pentru piraterie de jocuri: Cere despăgubiri de milioane de dolari

Un streamer a difuzat gameplay-uri ale unor titluri înainte de lansarea oficială. Pirateria de jocuri și accesul la ROM-uri ilegale, în vizorul Nintendo.

Nintendo acuză streamerul EveryGameGuru de promovarea pirateriei

Nintendo a declanșat un proces împotriva unui streamer cunoscut sub numele de EveryGameGuru, acuzându-l de difuzarea ilegală a gameplay-urilor unor titluri de jocuri video înainte de lansarea oficială și de furnizarea de acces la copii ROM ilegale și instrumente de piraterie. În cadrul procesului, Nintendo susține că EveryGameGuru a transmis în direct pe platforme precum YouTube, Discord, Twitch, TikTok, Trovo, și Facebook, prezentându-se jucând titluri nedisponibile publicului.

Între jocurile piratate s-au aflat titluri precum The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Paper Mario: The Thousand-Year Door și Mario vs. Donkey Kong. Nintendo a identificat cel puțin 10 titluri difuzate înainte de lansare și în cel puțin 50 de ocazii începând din 2022. Printre cele mai flagrante exemple se numără Mario & Luigi: Brothership, care a fost jucat și difuzat pe 22, 23, 24, 25 și 29 octombrie, înainte de lansarea sa oficială pe 7 noiembrie. Chiar și după ce Nintendo a reușit să obțină eliminarea acestor videoclipuri de pe platforme, streamerul și-a reluat activitatea pe alte canale și platforme, inclusiv Loco, adăugând un cod QR pentru a primi donații prin CashApp.

Tactici evazive și mesaje provocatoare din partea streamerului

Nintendo a detaliat în plângerea sa că EveryGameGuru folosea tactici prin care sfida eliminarea contului său, creând canale noi de fiecare dată când unul era dezactivat. În plus, a trimis un e-mail provocator companiei, afirmând că deține „o mie de canale temporare” și că poate continua activitatea fără oprire. Într-o postare pe rețelele sociale, streamerul a adăugat un mesaj prin care descrie capitalismul drept „un cancer” și a protestat împotriva eliminării canalului său pentru distribuirea de gameplay-uri. În acest mesaj, EveryGameGuru a explicat pas cu pas cum să descarci și să joci jocuri ROM ilegale și a inclus linkuri către emulatori Nintendo Switch precum Ryujinx și Yuzu, cât și către site-uri care furnizează chei de decriptare necesare pentru rularea jocurilor.

Aceste acțiuni au atras atenția Nintendo, care este cunoscută pentru politica sa strictă împotriva pirateriei. În încercarea de a-și proteja proprietatea intelectuală și pentru a descuraja astfel de practici, Nintendo solicită despăgubiri de 150.000 de dolari pentru fiecare încălcare a drepturilor sale de autor. Întrucât sunt invocate cel puțin 50 de încălcări, despăgubirile ar putea ajunge la milioane de dolari.

Nintendo și eforturile de combatere a pirateriei în industria jocurilor

Industria jocurilor video este afectată din ce în ce mai mult de piraterie și distribuția de conținut ilegal, iar Nintendo se află în fruntea luptei împotriva acestor fenomene. De-a lungul timpului, compania a acționat agresiv împotriva celor care încearcă să profite de proprietatea sa intelectuală, recurgând la măsuri legale pentru a proteja atât drepturile sale, cât și integritatea jocurilor sale. Acest caz împotriva lui EveryGameGuru este doar cel mai recent exemplu de angajament ferm al Nintendo împotriva pirateriei.

Într-o lume digitală în care accesul la software ilegal este la un click distanță, Nintendo face un apel puternic la respectarea drepturilor de autor și la susținerea unui mediu legal și echitabil pentru toți. Acest proces ar putea reprezenta un exemplu de descurajare pentru alți creatori de conținut care ar putea considera utilizarea ilegală a materialelor protejate prin drepturi de autor drept o metodă ușoară de a atrage publicul.