Netflix vine cu o schimbare radicală și desființează o cantitate masivă de filme și seriale

Netflix ia o decizie surprinzătoare și anunță eliminarea unui număr considerabil de titluri interactive din catalogul său, un format de divertisment care a captivat utilizatorii dornici de experiențe inovatoare. Potrivit unei declarații oficiale pentru The Verge, din cele 24 de specialuri interactive existente, doar patru vor rămâne disponibile după 1 decembrie. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă pentru platformă, mai ales pentru cei care au sperat că viitorul divertismentului va include din ce în ce mai multe formate de tipul „Alege-ți propria aventură”.

Din fericire, printre titlurile care vor supraviețui se numără și „Black Mirror: Bandersnatch”, o producție care a redefinit acest gen de divertisment și a obținut recunoaștere globală pentru inovația sa. Alături de „Bandersnatch”, alte trei specialuri vor rămâne disponibile: „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, „Ranveer vs. Wild with Bear Grylls” și „You vs. Wild”.

Ce continuturi interactive vor dispărea?

Din păcate, unele dintre cele mai cunoscute titluri interactive, precum „Carmen Sandiego”, „Boss Baby” și „Pisoi în cizme: Captiv într-o poveste epică” vor fi eliminate din catalogul Netflix. Este un moment trist mai ales pentru „Pisoi în cizme: Captiv într-o poveste epică”, care a fost primul titlu interactiv al platformei, lansat cu mult înainte ca „Black Mirror: Bandersnatch” să capteze atenția publicului larg. Acest tip de conținut era considerat, la început, o direcție de viitor pentru Netflix, fiind văzut ca o modalitate de a extinde experiența utilizatorului dincolo de clasicele filme și seriale.

Potrivit reprezentantului Netflix, Chrissy Kelleher, decizia a fost luată pentru a concentra eforturile tehnologice ale companiei în alte direcții.

„Această funcționalitate și-a atins scopul, dar acum ne limitează, având în vedere că ne concentrăm pe alte inovații tehnologice”, a explicat Kelleher pentru The Verge.

Fostul director al diviziei de gaming de la Netflix, Mike Verdu, a confirmat de asemenea că platforma nu va mai produce astfel de titluri interactive.

Netflix se reorientează către jocurile video

Renunțarea la conținutul interactiv nu înseamnă, totuși, că Netflix părăsește complet domeniul jocurilor. Platforma continuă să exploreze posibilitățile oferite de gaming, în special prin lansarea unor jocuri pentru dispozitive mobile, disponibile exclusiv abonaților. Netflix a reușit să construiască o bibliotecă diversificată de titluri, printre care se regăsesc și câteva jocuri remarcabile care au captat atenția fanilor.

Totuși, eforturile de a dezvolta jocuri mai complexe s-au lovit de un obstacol major. În ciuda intenției de a lansa un studio de jocuri AAA (de mare buget și complexitate), compania a fost nevoită să închidă acest proiect înainte de a lansa vreun titlu. Această decizie sugerează că Netflix explorează încă strategiile prin care să capteze publicul în sectorul gaming-ului, însă drumul până la o prezență solidă în acest domeniu rămâne dificil.

În concluzie, Netflix pare să își redefinească prioritățile și să renunțe la titlurile interactive pentru a-și concentra atenția pe noi tehnologii și inovații. Cu toate acestea, existența unor titluri de succes precum „Bandersnatch” sugerează că, deși direcția a fost abandonată, impactul cultural al acestui tip de divertisment va rămâne memorabil.