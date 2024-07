Netflix va lansa 80 de jocuri, câte unul pe lună: Ce vei putea juca pe platforma de streaming

Netflix a anunțat că are în dezvoltare nu mai puțin de 80 de jocuri video, bazate pe drepturile de proprietate intelectuală pe care le deține. Conform Fortune, compania plănuiește să lanseze câte un joc în fiecare lună, oferind astfel abonaților săi o experiență continuă și diversificată. Această inițiativă marchează o nouă direcție pentru gigantul de streaming, care își extinde astfel oferta dincolo de filme și seriale.

Această mișcare strategică vine în contextul unei creșteri semnificative a numărului de abonați Netflix, care a urcat cu 16,5% de la an la an în ultimul trimestru. În prezent, serviciul american de streaming are peste 277 de milioane de abonați la nivel global. Creșterea numărului de abonați reflectă succesul deciziei de a bloca partajarea parolelor, o măsură care a fost controversată, dar care s-a dovedit a fi benefică pentru afaceri.

Creșterea veniturilor și a abonamentelor Netflix

În al doilea trimestru al anului, Netflix a raportat venituri de 9,56 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Venitul net al companiei a ajuns la 2,15 miliarde de dolari, echivalentul a 4,88 dolari pe acțiune, în creștere față de 1,49 miliarde de dolari sau 3,29 dolari pe acțiune, raportate în aceeași perioadă a anului precedent.

Atât veniturile, cât și numărul abonaților au depășit așteptările analiștilor, consolidând poziția Netflix pe piață și demonstrând eficiența deciziilor strategice recente. Interzicerea partajării parolelor a fost un factor cheie în această creștere, contribuind la atragerea de noi abonați și la creșterea veniturilor.

Popularitatea abonamentelor cu reclame

Un alt aspect notabil este popularitatea în creștere a versiunii cu reclame a serviciului Netflix. În țările unde această opțiune este disponibilă, 45% dintre noii abonați au ales abonamentul cu reclame. În ultimul trimestru, numărul abonaților care au optat pentru această versiune a crescut cu 34% față de trimestrul anterior, indicând o tendință pozitivă pentru acest model de afaceri.

Aceste date sugerează că Netflix reușește să atragă o bază diversificată de utilizatori, oferindu-le opțiuni adaptate nevoilor și preferințelor lor. Abonamentele cu reclame reprezintă o soluție accesibilă pentru utilizatori, contribuind în același timp la creșterea veniturilor companiei prin generarea de venituri suplimentare din publicitate.

Netflix continuă să inoveze și să se adapteze la schimbările din piață, demonstrând o capacitate remarcabilă de a identifica și valorifica noi oportunități. Lansarea a 80 de jocuri video, câte unul pe lună, este o dovadă a angajamentului companiei de a oferi conținut diversificat și de calitate abonaților săi. În același timp, creșterea semnificativă a numărului de abonați și a veniturilor reflectă succesul strategiilor adoptate recent, inclusiv blocarea partajării parolelor și introducerea abonamentelor cu reclame.

Pe măsură ce Netflix își extinde orizonturile și explorează noi domenii, cum ar fi industria jocurilor video, rămâne de văzut cum va evolua compania și ce impact vor avea aceste schimbări asupra pieței de streaming și divertisment digital.