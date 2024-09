Minerva McGonogall, profesoara care a adus magie în inimile copiilor generației Harry Potter. Actrița Maggie Smith a plecat în nemurire

Este o zi sumbră pentru generația celor care au crescut cu filmele și cărțile din seria Harry Potter. Copiii anilor 90 plâng cu lacrimi amare, după ce au aflat că Dame Maggie Smith, actrița care a interpretat-o magistral pe profesoara Minerva McGonogall, a încetat din viață, în dimineața zilei de vineri, 27 septembrie, la venerabila vârstă de 89 de ani.

Fanii Harry Potter sunt în doliu, după ce cea mai iubită actriță a seriei a murit

Maggie Smith este una dintre cele mai apreciate actrițe din lume, cunoscută pentru versatilitatea sa și pentru interpretările memorabile din cinematografie și teatru.

De-a lungul unei cariere impresionante, ea a reușit să se impună ca una dintre cele mai mari talente ale generației sale, având un impact semnificativ asupra artei dramatice.

Cu un palmares impresionant de roluri, inclusiv cele din franciza „Harry Potter” și serialul de succes „Downton Abbey”, Maggie Smith a demonstrat o abilitate rar întâlnită de a da viață unor personaje complexe și memorabile.

Copilăria și începuturile carierei lui Maggie Smith

Margaret Natalie Smith vede lumina zilei, pentru prima dată, într-o zi friguroasă de 28 decembrie 1934, în Ilford, Essex, Anglia. Se bucură de o moștenire culturară diversă, tatăl ei, Nathaniel Smith, fiind profesor de patologie, iar mama, Margaret Hutton, secretară.

În copilărie, Maggie a fost atrasă de teatru și de lumea artistică, participând la activități dramatice în școală. A urmat studii la Oxford High School, iar mai târziu a studiat la Oxford Playhouse, unde a început să își dezvolte abilitățile actoricești.

Primul său rol important pe scenă a fost în 1952, când a debutat la Oxford Playhouse. Cariera sa a crescut rapid, iar Maggie Smith a devenit cunoscută pentru interpretările sale pe scena londoneză.

În anii ’60, ea s-a alăturat trupei de teatru National Theatre Company, condusă de Laurence Olivier, și a jucat în producții de succes, câștigând aprecieri critice pentru talentul său.

O zeiță a teatrului, o regină a Epocii de Aur a Hollywood-ului

Deși cariera sa teatrală a fost remarcabilă, Maggie Smith a realizat că cinematografia îi oferă oportunități unice de a ajunge la un public mai larg. A debutat în film în 1956, dar a câștigat notorietate internațională în anii ’60.

Primul său mare succes a venit în 1969, când a interpretat-o pe Jean Brodie în „The Prime of Miss Jean Brodie”, rol care i-a adus primul premiu OSCAR din carieră, pentru cea mai bună actriță.

De-a lungul anilor, diva a continuat să joace în filme notabile precum „California Suite” (1978), care i-a adus cel de-al doilea premiu Oscar, și „A Room with a View” (1985), o adaptare a romanului lui E.M. Forster.

Această performanță i-a adus o nominalizare la premiul Oscar și a consolidat-o ca o forță importantă în industria cinematografică.

Profesoara Minerva McGonagall, rolul care a propulsat-o spre faima internațională

Cel mai cunoscut rol al regretatei Dame Maggie Smith este, fără îndoială, cel al profesoarei Minerva McGonagall din franciza „Harry Potter”, bazată pe cărțile lui J.K. Rowling.

Actrița de origini englezești i-a dat viață celerei profesoare din casa Gryffindor în anul 2001, în filmul „Harry Potter și piatra filosofală” în 2001, continuând să joace în toate cele opt pelicule ale seriei.

Interpretarea sa a fost apreciată atât de critici, cât și de fani, iar McGonagall a devenit unul dintre personajele emblematice ale francizei.

Cu o prezență puternică și o atitudine autoritară, dar și cu o latură caldă și grijulie față de elevii săi, Smith a reușit să aducă o profunzime remarcabilă rolului. Personajul său a fost esențial în dezvoltarea intrigii, având un rol de mentor pentru Harry și colegii săi.

Pe parcursul filmelor, Maggie Smith a reușit să transmită atât gravitatea situațiilor în care se afla Hogwarts, cât și momentele de umor și căldură. Datorită acestui rol, ea a câștigat noi admiratori din întreaga lume, tineri și vârstnici deopotrivă, solidificându-și locul în istoria cinematografiei.

Lady Violet Crawley din Downton Abbey, contesa preferată a publicului cinefil

După succesul din franciza „Harry Potter”, Maggie Smith a continuat să capteze atenția publicului cu rolul său din serialul „Downton Abbey”, care a debutat în 2010.

Aici, ea o interpretează pe Lady Violet Crawley, ducesa de Grantham, un personaj plin de ironie și înțelepciune. Lady Violet a fost o figură emblematică a serialului, cunoscută pentru comentariile sale ascuțite și pentru umorul său subtil.

Performanța lui Smith în „Downton Abbey” a fost unanim apreciată, iar personajul său a devenit rapid favorit al fanilor. Interacțiunile sale cu ceilalți membri ai familiei Crawley, dar și cu servitorii, au adăugat o dimensiune suplimentară poveștii.

Smith a reușit să creeze un personaj complex, care a evoluat de-a lungul sezonilor, explorând teme precum tradiția, schimbarea și legăturile familiale.

„Downton Abbey” a fost un succes internațional, câștigând numeroase premii și nominalizări, iar contribuția lui Maggie Smith a fost esențială pentru popularitatea și succesul serialului.

Lady Violet Crawley a devenit o figură iconică în cultura pop, iar Smith a câștigat premii importante pentru interpretarea sa, inclusiv premiul Emmy.

2 premii OSCAR, 4 Globuri de Aur, 7 premii BAFTA

De-a lungul carierei sale impresionante, Dame Maggie Smith a fost distinsă cu numeroase premii carei-au consolidat Pe lângă cele două premii Oscar, ea a câștigat șapte premii BAFTA, patru premii Emmy și patru Globuri de Aur.

În 2010, a fost numită „Dame Commander of the Order of the British Empire” (DBE) pentru contribuțiile sale la teatru și film, un titlu care reflectă impactul său asupra culturii britanice.

De asemenea, Maggie Smith a fost recunoscută pentru activitatea sa în teatru, având o carieră prolifică pe scenă. A fost, de asemenea, activă în sprijinul tinerelor talente și al inițiativelor culturale, contribuind la promovarea artei dramatice.

Diagnosticată cu o boală cumplită în 2000

În afară de cariera sa profesională, Maggie Smith a avut și o viață personală interesantă. A fost căsătorită cu actorul Robert Stephens între 1967 și 1975, având împreună doi fii, Chris și Toby.

De-a lungul anilor, a menținut o discreție considerabilă cu privire la viața sa personală, concentrându-se pe cariera sa și pe proiectele artistice.

Deși a avut parte de provocări personale, inclusiv diagnosticul de cancer în anii 2000, Maggie Smith a demonstrat o putere interioară remarcabilă, continuând să joace în filme și pe scenă.

În ciuda dificultăților, ea a rămas dedicată meseriei sale și a continuat să inspire generații de actori și fani.

Moștenirea lui Maggie Smith

Maggie Smith rămâne o figură emblematică a teatrului și cinematografiei britanice, iar impactul său asupra industriei este profund și de durată.

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii, ea a demonstrat o versatilitate rară, jonglând cu roluri dramatice și comice cu aceeași abilitate.

Indiferent dacă este vorba despre profesorul McGonagall din „Harry Potter” sau Lady Violet Crawley din „Downton Abbey”, performanțele lui Maggie Smith continuă să fie apreciate de critici și public deopotrivă.

Cu fiecare rol, ea reușește să aducă o adâncire și o autenticitate care îi fac pe spectatori să o iubească și să o respecte.

În concluzie, Maggie Smith este o actriță remarcabilă, o legendă a scenei și ecranului care a lăsat o amprentă de neșters în istoria teatrului și cinematografiei. Cu un talent extraordinar și o carieră prolifică, ea continuă să fie o sursă de inspirație pentru toți cei care iubesc arta și cultura.

