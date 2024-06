God of War Ragnarök vine pe PC toamna aceasta: Când îl vei putea juca

Sony a anunțat că jocul God of War Ragnarök va fi disponibil pe PC începând cu 19 septembrie. Aceasta este o continuare a tendinței recente a companiei de a porta pe PC cele mai mari jocuri ale sale. În cadrul prezentării State of Play, Sony a dezvăluit un trailer al celei mai recente aventuri a lui Kratos și a fiului său Atreus, care arată la fel de impresionant ca întotdeauna.

Jucătorii de PC vor avea parte de rate de cadre deblocate, suport pentru monitoare ultra-late și multe alte îmbunătățiri vizuale. De asemenea, versiunea pentru PC va include recentul DLC Valhalla.

Suport și specificații tehnice

Conform blogului oficial al Sony, jocul va suporta NVIDIA RTX DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution și Intel XeSS pentru upscaling, permițând astfel redarea pe orice tip de ecran. În plus, Sony a confirmat suportul pentru monitoare cu raport de aspect 32:9, asigurând o experiență vizuală captivantă pentru utilizatorii de monitoare ultra-late.

Boșii finalului de joc au fost reproiectați, arena de sparring a fost extinsă cu noi inamici și există chiar și un nou mod alb-negru pentru cei care caută o experiență mai cinematografică. Este un moment bun pentru a reveni în Scandinavia antică și a provoca un haos brutal.

Versiunea pentru PC a jocului God of War Ragnarök promite să aducă îmbunătățiri semnificative din punct de vedere grafic, oferind jucătorilor o experiență de joc deosebită pe sisteme performante. Jocul poate fi precomandat deja, oferind fanilor ocazia de a continua călătoria începută în jocul din 2018.

Importanța jocului în serie

God of War Ragnarök, împreună cu predecesorul său din 2018, reprezintă intrări clasice în seria God of War. Jocul este apreciat pentru narațiunea captivantă și pentru stilul de joc axat pe poveste, caracteristici definitorii pentru multe dintre jocurile dezvoltate recent de studiourile de prim rang ale Sony. Pe lângă aceste aspecte, combatul rămâne la fel de impresionant, iar Ragnarök aduce multe noutăți în universul God of War.

Cu toate aceste îmbunătățiri și adăugiri, God of War Ragnarök se anunță a fi unul dintre cele mai impresionante jocuri disponibile pe PC în acest an. Lansați pe 19 septembrie, fanii seriei vor putea să se bucure de această nouă aventură la calitate maximă pe sistemele lor de jocuri.