INTERVIU NVIDIA Studio, cel mai bun instrument pentru creatorii de conținut. Așa devii eficient, productiv și creativ

Într-o lume dominată de tehnologie, unde conținutul digital este rege, creatorii de conținut se confruntă cu provocări tot mai mari pentru a rămâne relevanți, productivi și creativi. Aici intervine NVIDIA Studio, o platformă revoluționară care promite să transforme modul în care creatorii de conținut își desfășoară activitatea. Are deja câțiva ani în spate de când face viața pasionaților de proiectare, editare și grafică 3D semnificativ mai ușoară, dar cu fiecare actualizare, beneficiile sunt și mai mari.

NVIDIA Studio este o colecție de hardware, software și drivere optimizate special pentru nevoile creatorilor de conținut. Această suită este concepută pentru a oferi performanțe maxime în aplicații precum Adobe Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve și multe altele. Elementul central al NVIDIA Studio este seria de plăci grafice RTX, care utilizează tehnologia ray-tracing și AI pentru a oferi o viteză și eficiență remarcabile.

Citește și: Cum faci jocurile de pe vremuri să pară din 2024. „Magia” din spatele NVIDIA RTX Remix

Cum te ajută NVIDIA Studio

Una dintre principalele avantaje ale NVIDIA Studio este eficiența crescută. Datorită accelerării hardware, sarcinile care în mod tradițional ar fi durat ore, acum se pot finaliza în câteva minute. De exemplu, randarea unui videoclip 4K, o activitate extrem de solicitantă din punct de vedere al resurselor, devine mult mai rapidă. Acest lucru înseamnă mai mult timp pentru creativitate și experimentare.

NVIDIA Studio nu doar că îmbunătățește eficiența, dar deschide și uși noi pentru creativitate. Cu tehnologia AI, cum ar fi funcția de upscaling inteligent și eliminarea zgomotului, creatorii pot experimenta cu idei noi fără a se îngrijora de limitările tehnice. De asemenea, ray-tracing-ul oferă un realism incredibil în proiecte 3D, permițându-le să exploreze noi orizonturi vizuale.

Pentru a profita la maximum de NVIDIA Studio, este important să ai un sistem compatibil și actualizat. Alegerea unei plăci grafice din seria RTX și asigurarea că driverele sunt la zi sunt pași esențiali. De asemenea, implicarea în comunitatea NVIDIA Studio oferă acces la tutoriale, sfaturi și trucuri care pot ajuta la optimizarea fluxului de lucru.

Una peste alta, NVIDIA Studio reprezintă un salt uriaș înainte pentru lumea creației de conținut digitale. Prin combinarea puterii hardware-ului de top cu software-ul sofisticat și drivere optimizate, NVIDIA Studio oferă uneltele necesare pentru a transforma visele creative în realitate, eficient și productiv. Pentru creatorii de conținut moderni, NVIDIA Studio nu este doar un instrument; este un partener esențial în călătoria lor creativă.

Citește și: Oferta de iarna NVIDIA GeForce RTX. Alege soluția de gaming potrivită pentru tine

De vorbă cu creatorii de conținut ”dependenți” de NVIDIA Studio

Pentru a înțelege mai bine cum te ajută NVIDIA Studio în lumea reală, am stat de vorbă cu doi creatori de conținut din România al căror flux de lucru depinde foarte mult de instrumentele hardware și software puse la dispoziție de NVIDIA. Este vorba de Adrian Rosco și Eliana Bogdan. Fă un click pe numele lor pentru a vedea câteva dovezi fascinante de creativitate autohtonă.

Playtech.ro: Cum te-ai apucat de acest domeniu, ce programe folosești și cum le-ai învățat?

Rosco: Am fost un copil căruia îi plăcea să deseneze, dar eram mediocru pe partea asta, așa că nu am dezvoltat-o prea mult în timp ce creșteam, dar îmi plăcea și a rămas mereu o pasiune. Dar în 2014, am deschis prima dată Photoshop-ul doar din pură dorința de a îmi edita o poză de profil pentru forum. Am fost așa de bucuros și mândru de rezultat dar și de proces, încât de atunci, 8 ani mai târziu, deschid programul ăsta în fiecare zi.

Tot ce am învățat a fost de pe Youtube, apoi practică zilnică și experimentand dar și o bună parte din vorbitul cu oamenii din domeniu a putut contribui la învățarea mea autodidactă

În prezent, ca și programe de lucru folosesc Photoshop, Illustrator, Blender, Premiere Pro, DaVinci și Lightroom

Eliana: Cu acest domeniu al artei vizuale am inceut inca de când eram copil, căci desenul a fost prima mea pasiune, venind dintr-o familie talentata la pictura, încă de pe vremea străbunicilor. De la 6 ani am descoperit jocurile pe CD educaționale pe care părinții mi le cumpărau la fiecare FB primit la școală. De atunci am început sa cochetez cu desene in Paint si in multe alte software-uri ce aveau legătură cu desenul, design-ul vestimentar si multe alte jocuri celebre, care m-au inspirat.

După ce am devenit “experta” in desenat cu mouse-ul (pentru ca pe vremea aceea nu înțelegeam deloc cum unii oameni pot face opere de arta pe calculator), am primit prima mea tabletă digitală la 14 ani. După 2 ani, având un spirit antreprenorial de mică, am început sa imi vând creațiile digitale, sub forma de printuri pe tricouri, primul meu mic business pe Facebook. Am continuat sa studiez foarte mult pe cont propriu și să-mi dezvolt talentul iar in paralel studiam matematica și informatica.

M-a ajutat mai mult știind ca pe zona de artă, am deja un simt estetic nativ, sa învăț si să studiez partea tehnologică, pentru ca încă de la școala generală, am știut că va veni la un moment dat aceasta fuziune a artei si a tehnologiei unde mă voi desfășura așa cum îmi doresc. Am învățat in adolescență toată suita Adobe pentru arta 2D si 3D, iar pe parcurs mi-a fost ușor sa înțeleg orice alt software, cunoscând interfața clasică a programelor Adobe

Playtech.ro: Cum te ajută NVIDIA Studio să fii mai eficient și, într-o oarecare măsură, mai creativ? Ce sistem folosești la momentul de față, ce configurație hardware?

Rosco: Mă ajută foarte mult ca și performanță și stabilitate pentru proiectele care ocupă tot mai multă memorie și intensitate. Asta se întâmplă tot mai des și aveam mare nevoie de un sistem stabil și drivere pe măsură care să poată ține pasul. Creativitatea, însă, e prezentă cu sau fără aceste îmbunătățiri legate de tehnologia pe care o folosesc. Trebuie să fie așa.

Cel mai mare avantaj la a investi într-un sistem bun și în special în NVIDIA Studio, este timpul pe care îl economisesc, fără a avea parte de pauze din cauza lag-ului sau unui crash de program care mi-ar pune bețe în roate și, astfel, să îmi întrerupă flow-ul creativ. Mă ajută enorm, mai ales mintal, să știu că pot începe proiecte mai mari și mai complexe fără să îmi fac griji că nu am performanță destulă care să le „țină în frâu”

Iar configurația mea este, din fericire, pe măsură, cu un NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, Intel® Core™ i9-13900H și 32 GB ram. Totul pus bine la punct într-un ASUS Zenbook Pro 14!

Eliana: NVIDIA Studio îmi este de ajutor in primul rând pentru ca îmi oferă această libertate de creație, punându-mi la dispoziție, într-un laptop, puterea unui PC setup. Lucrez pe un MSI Stealth 16 cu o placă video GeForce RTX™ 4070, procesor i9-13900H, cu 32GB si este incredibil cum reușesc sa am o fabrică de creație excelentă si atât de portabilă.

Am făcut randări pe acest laptop la o viteză la care un alt laptop nou cu alt sistem de operare nu a reușit, ba chiar mi-a dat erori. Sunt mai creativa cu NVIDIA Studio numai din ideea ca mă mișc rapid, lucrez uneori si din natura ceea ce mă ajuta foarte mult, iar ideile curg libere știind ca am un device care le face fata.

Playtech.ro: Care este proiectul la care ai lucrat de care ești cel mai mândru până în acest moment în cariera ta?

Rosco: Sunt mândru de lucrarea aceasta, disponibilă aici pe Instagram, realizată în vara 2023, pentru că a fost un proiect care nu mă așteptăm să îmi iasă așa de bine cum am realizat că se întâmplă la sfârșit. Am făcut multe lucruri aici, ca și editare și manipulare foto, pe care nu le mai încercasem. Inclusiv partea de apă din compoziție a fost ceva nou și foarte distractiv ca și proces. Mă bucur că mi-am bătut procastinarea aici și nu am renunțat chiar dacă eram speriat că nu o să fie cum vreau eu în final. Așa am lucrat cu ce am avut în față și am scos un artwork cât se putea de bine după asta.

Eliana: Eu aș spune sunt cea mai mândra de proiectul meu de suflet, pe care l-am făcut singura, de la website la crearea hainelor virtuale, si anume platforma de digital fashion Digital Dressers. Este un proiect la care am lucrat din 2020 si este o idee de pe vremea copilăriei, pentru care abia acum mi-a oferit tehnologia momentul oportun.

Links: https://www.instagram.com/digital.dressers

https://www.instagram.com/reel/CjXZM_ljL9o/

Mai concret pot spune ca sunt mândra de faptul ca am creat cu NVIDIA Studio artworks pentru campania Pepsi Studio si cu care am apărut pe billboards in toată tara. Am fost fericita sa fiu aleasa printre cei 5 ambasadori.

Links: https://www.instagram.com/reel/CuU0zFsI2lt/

https://www.instagram.com/p/CuzszKMIwNa/

Playtech.ro: Ce sfaturi ai da tinerilor care vor să devină creatori de conținut, de unde să înceapă?

Rosco: Doar să înceapă, să creeze și să arate lumii cu un oarecare sens de mândrie izvorât doar din asta. Ca artiști, tindem să vedem mereu părțile rele din tot ce facem, așa mult că uităm că poate cineva ar putea vedea un frumos acolo de care noi nu suntem conștienți.

Fiți gata pentru laudă și critică în același timp, să le acceptați pe ambele mereu. Astfel puteți fii constanți, ceea ce ar putea conta cel mai mult în epoca în care trăim, să fiți conștienți de timpul pe care îl investiți în crearea conținutului vostru.

Eliana: Ideea de creator de conținut a venit natural pentru mine, deoarece doar am început la un moment dat, prin 2016, să distribui pe rețelele sociale munca pe care o făceam eu in materie de digital art. Părerea mea e ca niciodată nu este timpul pierdut sa faci ceea ce îți place. Nu îmi doresc sa promovez ideea ca un hobby trebuie neapărat monetizat. Oamenii se pot bucura de un anumit proces creativ si atât, uneori simt o presiune socială în care dacă ai un hobby, trebuie la un moment dat sa faci și bani din asta.

Faptul ca am monetizat, implica mulți ani de învățat pe cont propriu si de petreceri care, in adolescență, nu au existat, dar asta doar pentru ca pur si simplu îmi făcea mai mult plăcere sa stau sa învăț si sa îmi dezvolt acest talent care mi-a fost dat. Un sfat pe care mi-l mai aduc și eu aminte uneori este sa nu te compari cu alte persoane. În această eră a informației ce se scurge parcă la o viteză absolută, multe lucruri te pot seca de energia creativă. În momentele în care nu am urmărit trendurile, exact atunci mi-am oferit ocazia sa creez chiar eu unele noi.