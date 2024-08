INTERVIU Aplicația care te recompensează că te trezești dimineața: Wake Up Hero îți aduce puțină „magie” în viața de zi cu zi

Mulți dintre noi am așteptat toată viața scrisoarea de la Hogwarts. Când am împlinit 16 ani, nu am aflat de la mătușile noastre că suntem vrăjitoare sau vrăjitori, iar până când ar veni Gandalf să ne ia într-o aventură, e cale lungă. Însă ce a decis o tânără să facă? A decis să-și creeze propria magie. Și-a dat demisia de la vechiul job, fără experiență în programare, dar cu mult curaj și a creat o aplicație.

Wake Up HERO, pe care o poți descărca de AICI, este aplicația care îți transformă rutina de dimineață într-un joc și descoperi un Univers Vrăjitoresc. Colecționează poțiuni, învață vrăji noi, dezvoltă-ți obiceiuri bune în viața de zi cu zi și folosește-le că să te lupți cu adversari în joc. Tu ești personajul principal al vieții tale. Așa că e timpul să aduci puțină magie în viața ta!

Playtech a discutat cu Diana, pentru a afla mai multe detalii despre aplicație și de ce ne-ar ajuta în viața de zi cu zi.

Interviu Diana Zaharia, Wake Up Hero App

Playtech: Povestește-ne puțin despre tine și background-ul tău profesional.

Diana: Am știut mereu că îmi doresc să am un impact pozitiv asupra oamenilor prin arta mea, dar, în același timp, am fost atrasă de a avea un business. Mulți oameni spun că arta și business-ul nu se pupă, dar știam că vreau să le fac pe ambele, iar în 2024 cred că este chiar necesar să coincidă.

Îmi place să privesc viața ca o serie de experimente și să încerc tot felul de moduri de a o îmbunătăți. Am un background în marketing, grafică, storytelling, iar acum trei ani m-am trezit într-o zi și am știut că trebuie să fac o aplicație mobilă.

Playtech: Cum ai lansat aplicația Wake Up Hero și cum funcționează? Care e povestea?

Diana: Cum ziceam, m-am trezit într-o dimineață și m-am gândit “M-aș trezi acum doar dacă mi-ar da cineva bani”. O problemă pe care o aveam destul de des era că nu mă puteam trezi dimineață sau da jos din pat decât după ce mă uitam la o grămadă de TikTok-uri sau Reels. Așa pierdeam foarte mult timp și ajungeam să întârzii în fiecare zi, pe lângă faptul că mă demoraliza.

Așa că am creeat o rutină de dimineață pentru care s-au făcut studii că îți îmbunătățesc ziua și am dezvoltat un sistem de rewards. Așa a început Wake Up Hero, aplicația care îți transformă rutină de dimineață într-un joc.

În fiecare zi primeșți Hero Coins (bani în aplicație) pentru fiecare lucru din rutina de dimineață. Apoi, primeșți câte un quest. Tu ești personajul principal din poveste. Poți fi vrăjitoare sau vrăjitor, poți colecționa poțiuni, obiecte magice, învața vrăji și te poți lupta cu adversari. Pe viitor, vor fi mai multe universuri din care să alegi. Poți folosi acești Hero Coins în quest-uri, dar în viitor și pentru a cumpăra oferte și reward-uri în viața reală.

Playtech: Care au fost principalele provocări întâmpinate în dezvoltarea aplicației?

Diana: Wake Up Hero App a început să ia viață acum trei ani, dar cea mai mare problemă era că nu știam programare. Am colaborat cu mai mulți programatori, însă nu a funcționat, probabil pentru că următoarea cea mai mare problemă era că nu aveam buget. Eram doar o fată cu un vis și o viziune.

M-am consultat apoi cu un prieten, căruia aș vrea să îi mulțumesc, pentru că mi-a arătat anumite resurse care mă pot ajuta să fac aplicația singură. Așa că am strâns niște bani, mi-am dat demisia de la vechiul job și am început să lucrez full-time la aplicație. Oamenii spun că nu e bine să îți dai demisia fără să începi deja să câștigi bani, dar am simțit că asta trebuia să fac. A fost într-adevăr greu să fac asta în mare parte singură, dar aș vrea să le mulțumesc oamenilor care m-au ajutat pe parcurs.

Playtech: Există o “rețetă” ideală pentru a crea o aplicație de succes? Ce trebuie să știe/facă cineva care vrea să dezvolte o aplicație?

Diana: Nu cred că există o rețetă ideală, dar sunt câțiva pași foarte importanți de urmat. În primul rând aplicația sau, în general, business-ul pe care-l faci trebuie să rezolve o problemă. O problemă pe care o au mai mulți oameni. Că să verifici asta, începi să vorbeșți cu oamenii despre ideea ta și vezi dacă i-ar ajuta.

Apoi, dezvolți un MVP (minimum valuable project) pentru a testa pe piață dacă ideea ta rezonează cu oamenii. Eu mai cred că este importantă și identitatea vizuală și povestea pe care o spui. După ce ai testat piață astfel, ajustezi aplicația până coincide mai mult cu ceea ce au nevoie oamenii.

Playtech: Cum plănuieșți să-ți promovezi aplicația?

Diana: Am pregătit un Giveaway cu 3 câștigători aleși dintre oamenii care descarcă aplicația Wake Up Hero, unul dintre premii este jocul Harry Potter: Quidditch Champions (care urmează să se lanseze), iar celelalte premii cât și alte detalii despre concurs le puteți vedea pe Instagram la @wakeupheroapp.

Wake Up Hero App este și pe Threads (@wakeupheroapp), pentru gândurile mai personale, iar pe TikTok vorbesc despre ea pe contul meu personal. Pe lângă clipurile despre aplicația în sine, arăt și ce se întâmplă “în spatele cortinei” din viața de antreprenor la început de drum.

Playtech: Spune-mi jocurile, filmele sau serialele din care te-ai inspirat când ai creat aplicația Wake Up Hero și de ce îți plac.

Diana: Am fost mereu o fană a genului fantasy în primul rând, dar și a thriller-lor psihologice. Ador tot universul Harry Potter de când mă știu, iar jocul Hogwarts Legacy, apărut anul trecut, mi-a îndeplinit o parte din dorința de a trăi într-o lume magică. Am vrut să aduc această trăire și în aplicația mea, pentru a motiva oamenii să aibă grijă de ei în fiecare zi. De aceea se numește Wake Up Hero, pentru că toți suntem eroi în propriile lumi.

Pe viitor, vreau să adaug mai multe universuri în joc, în care să poți trăi în felul cunoscut din serii precum Lord of The Rings, The Witcher, sau poate să și rezolvi crime ca în Sherlock Holmes. Posibilitățile sunt infinite.

Playtech: De ce recomanzi aplicația Wake Up Hero pentru utilizatori și cu ce te diferențiezi pe piață, ce aduci nou?

Diana: Foloseam aplicații pentru rutinele de zi cu zi, dar voiam să fac anumite acțiuni direct în aplicație, de exemplu să scriu câteva lucruri pentru care sunt rescunoscatoare direct în aplicație, în loc să trebuiască să iau un caiet, sau să am tot acolo muzică și ambientul pentru o scurtă meditație. Îmi doream și ceva mai multe rewards-uri vizibile imediat, că să simt că fac cu adevărat un progres și să mă motiveze în zilele mai dificile mental.

Totodată, voiam să pot face ceva mai mult cu ceea ce primeam în aplicații, de asta am ales să fac Wake Up Hero ca o aplicație-joc. Aici ai Hero Coins pentru fiecare pas completat din rutina de dimineață și poți debloca un quest din joc în fiecare zi, pentru a-ți face viața un pic mai magică.

Playtech: Top 3 aplicații pe care le foloseșți sau pe care le recomanzi.

Diana: The Pattern este o aplicație bună dacă eșți interesat de astrologie. Te ajută să te înțelegi mai bine, îți spune ce evenimente astrologice se întâmplă și cum te pot afecta/ajuta ele. De asemenea, de curând am descoperit aplicația Loona, care îți spune poveșți de noapte bună, muzică și activități relaxante, înainte de somn, precum colorarea unor scene 3D. Iar a treia ar fi Plant Nanny care este o altă aplicație foarte drăguță ce îți amintește să bei apă.

Playtech: Ai în imaginația ta o aplicație pe care ți-ai dori-o, dar nu a fost creată încă?

Diana: În momentul de față ceea ce aveam nevoie și nu găseam am decis să integrez în Wake Up Hero.

Playtech: Ce planuri de viitor ai?

Diana: Pentru Wake Up Hero am în plan să introduc mai multe universuri pe care să le experimentezi ca main character, mă gândesc să introduc cărți (e-books), mai multe colaborări cu branduri pentru oferte în real life și poate o căsuță virtuală pe care să o poți decora, pentru momentele dintre quest-urile zilnice.

Momentan, aplicația este numai pe Android pe Play Store, dar în curând va fi și pe IOS pentru device-urile Apple.

Îmi doresc să aduc câteva momente de fericire în fiecare zi în viețile oamenilor și să îmbunătățesc felul în care ne trezim toți de dimineață!