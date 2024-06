Instagram introduce reclame peste care nu poți să sari: De ce vei vrea să-ți ștergi aplicația

Compania Meta, cunoscută anterior ca Facebook, experimentează un nou tip de reclamă în feed-ul Instagram, denumită „ad break”, care nu poate fi sărită. Această nouă inițiativă ar putea face ca reclamele de pe Instagram să fie mult mai greu de ignorat.

După cum relatează TechCrunch, Meta testează o nouă formă de reclamă non-skippable în feed-ul Instagram, numită „ad break”. Utilizatorii care au observat deja aceste reclame au raportat că nu pot continua să deruleze feed-ul până când reclama nu se termină. Conform capturilor de ecran distribuite pe Reddit și X (fostul Twitter), aceste „ad breaks” durează câteva secunde, deși nu este clar dacă durata ar putea varia în cazul în care Meta decide să facă oficial acest nou format.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024