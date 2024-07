Funcția celebră și utilă de pe iPhone care a fost ideea unui stagiar Apple

Dacă ți s-a întâmplat vreodată să îți pierzi telefonul și să simți panică, funcția „Find My” de la Apple probabil ți-a fost de mare ajutor. Ceea ce puțini știu este că această funcție extrem de utilă a pornit de la o idee surprinzător de umilă.

Originea unei idei salvatoare

Eddy Cue, vicepreședintele senior al serviciilor Apple, a dezvăluit într-un interviu cu YouTuber-ul de tehnologie Safwan AhmedMia, cunoscut și sub numele de SuperSaf, că ecosistemul Find My al companiei a fost inițiat de un stagiar. „Totul a început cu ideea cuiva care și-a pierdut telefonul pe canapea,” a explicat Cue, citat de Business Insider. După ce un stagiar a recunoscut panica universală de a-ți pierde telefonul, compania a lucrat pentru a dezvolta o soluție.

De la idee la realitate

Unul dintre primele lucruri pe care echipa le-a implementat a fost ca telefonul să poată suna chiar și atunci când era în modul silențios. „Îmi amintesc că unul dintre primele lucruri a fost că, dacă ai telefonul în modul silențios, acesta trebuie să anuleze modul silențios, altfel nu îl vei găsi,” a spus Cue.

Lansarea și evoluția funcției

Aplicația originală Find My iPhone a fost anunțată pentru prima dată în 2009, în cadrul celei de-a 26-a conferințe mondiale a dezvoltatorilor Apple. A fost lansată în anul următor, alături de iPhone OS 3, inițial fiind disponibilă doar pentru membrii serviciului plătit MobileMe, acum desființat. Odată cu introducerea iCloud în 2011, funcția a devenit gratuită pentru toți utilizatorii. În același an, funcția a fost extinsă și pentru Mac-uri prin Find My Mac și de atunci a fost preinstalată pe toate iPhone-urile, iPad-urile, Mac-urile și Apple Watch-urile.

Extinderea funcționalităților

Funcția Find My nu mai este dedicată doar pentru dispozitive pierdute, ci și pentru localizarea persoanelor și a obiectelor personale, cum ar fi bagajele rătăcite. „Uită-te unde a dus,” a spus Cue. „S-a extins la Find My Friends și acum la AirTags pentru că îți poți găsi valiza undeva în aeroport.”

Find My Friends, care permite utilizatorilor să-și partajeze locațiile, a fost anunțat în 2011, cu o zi înainte de moartea lui Steve Jobs. Zece ani mai târziu, Apple a lansat AirTag, un dispozitiv de urmărire fizică care a devenit popular pentru localizarea bagajelor, cheilor și altor accesorii.

Un succes inspirator

Alte companii au introdus tehnologii similare, inclusiv Google, care a anunțat în aprilie că propria funcție Find My Device va fi disponibilă pentru telefoanele și tabletele Android. Cu toate acestea, Cue a subliniat că ideea Apple a fost simplă, dar inovatoare. „Este un exemplu excelent de idee la care toată lumea spune: ‘Bineînțeles, e destul de simplu. Nu a fost nevoie de un geniu pentru a se gândi la asta,'” a spus Cue. „Dar nimeni nu s-a gândit la asta până când am făcut-o noi.”

Funcția Find My este un exemplu remarcabil de inovație pornită dintr-o idee simplă, dar puternică, demonstrând că soluțiile mari pot veni din locuri neașteptate. Această funcție, inițiată de un stagiar, a devenit un instrument esențial pentru utilizatorii de iPhone din întreaga lume, adăugând un plus de securitate și liniște în utilizarea zilnică a tehnologiei.