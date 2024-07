Forme ciudate descoperite în atmosfera superioară a Pământului: Ce au găsit cercetătorii de la NASA

Oamenii de știință de la NASA au descoperit forme neobișnuite în ionosferă, partea atmosferei Pământului care se află între 48 și 965 de kilometri deasupra solului. Această descoperire ar putea îmbunătăți prognozele meteorologice spațiale și comunicațiile radio.

Instrumentul de imagistică GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) a oferit cea mai bună privire de până acum asupra acestor forme ciudate, dezvăluind apariția unor forme de X și C în momente și locuri neașteptate.

Plasma și influența câmpului magnetic al Pământului

Ionosfera devine încărcată electric în timpul zilei, pe măsură ce lumina solară o atinge, creând benzi de plasmă de particule încărcate care sunt influențate de câmpul magnetic al Pământului. Crestele și bulele de plasmă formează aceste forme observate recent. Studii anterioare au arătat că crestele care se unesc formează o formă de X după furtuni solare și erupții vulcanice mari, dar noile date dezvăluie că acestea pot apărea și în perioade de liniște geomagnetică, sugerând că sunt implicați factori locali mai specifici.

Modelările computerizate sugerează că condițiile atmosferice inferioare ar putea trage plasma în jos. „Raportările anterioare ale fuziunii au fost doar în condiții geomagnetic perturbate”, spune Fazlul Laskar, fizician al ionosferei la Universitatea din Colorado. „Este o caracteristică neașteptată în condiții de liniște geomagnetică.”

Formele de C și impactul lor

O altă descoperire care i-a nedumerit pe oamenii de știință este apariția bulelor de plasmă în formă de C și C inversat. Aceste forme se crede că sunt create de vânturile de pe Pământ, la fel cum direcțiile vântului pot modela înclinarea unui copac. Cu toate acestea, GOLD a observat aceste forme de C formându-se surprinzător de aproape una de cealaltă – uneori la aproximativ 634 de kilometri distanță – sugerând din nou implicarea unor factori locali, fie că este vorba de un vânt puternic, un tornadă sau altceva.

În prezent, grupările strânse de forme de C par să fie relativ rare, cu doar două observate de GOLD până acum. Cu toate acestea, cercetătorii sunt dornici să le investigheze mai departe și să afle ce le cauzează în ionosferă. „În apropierea aceasta, aceste două bule de plasmă de forme opuse nu au fost niciodată gândite, niciodată imaginate”, spune fizicianul ionosferei Deepak Karan de la Universitatea din Colorado.

Implicații pentru comunicațiile radio și GPS

Plasma din ionosferă este esențială pentru ca undele radio să poată călători pe distanțe lungi, iar descoperirile în acest domeniu îmbunătățesc înțelegerea modului în care operează radio și GPS-ul. Perturbările din ionosferă, precum cele observate aici, ar putea avea un impact asupra infrastructurii importante de comunicații și navigație.

Acest studiu și datele obținute de la GOLD oferă un alt exemplu despre cum tehnologia avansată și inovațiile în cercetarea științifică ne ajută să înțelegem mai bine Pământul și Universul din jurul nostru, chiar și pe măsură ce acestea se schimbă și evoluează constant.

„Adevărul că avem forme foarte diferite de bule atât de aproape una de cealaltă ne spune că dinamica atmosferei este mai complexă decât ne-am așteptat”, spune astrofizicianul Jeffrey Klenzing de la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA, care nu a fost implicat direct în studiu.