Epava unei nave de război americane, supranumită „Fantoma Mării”, descoperită intactă în apropierea Japoniei

O descoperire remarcabilă a adus la lumină epava unei nave de război americane, cunoscută drept „Fantoma Mării Pacificului”, care a fost identificată în apropierea coastelor Japoniei. USS Stewart, un distrugător al marinei americane, a fost localizat intact la o adâncime de 1.036 de metri sub nivelul oceanului, după ce fusese scufundată în timpul unui exercițiu naval în 1946.

O epavă aproape intactă după mai bine de șapte decenii

Epava navei USS Stewart a fost descoperită de o echipă de cercetători subacvatici, folosind vehicule subacvatice autonome (AUV) și sonare avansate. Echipa a scanat fundul oceanului în apropierea Sanctuarului Marin Cordell Bank, situat în largul coastei Californiei de Nord, identificând distrugătorul la o adâncime semnificativă. Aceste scanări au arătat că nava era aproape intactă, având corpul său impunător așezat în poziție aproape verticală pe fundul mării.

Starea excepțională a epavei a atras atenția cercetătorilor. Conform declarațiilor Air Sea Heritage Foundation și Search Inc., nivelul de conservare al navei este impresionant, mai ales având în vedere că aceasta a fost construită în anii 1920. Descoperirea face din USS Stewart unul dintre cele mai bine conservate exemplare de distrugător american de tip „fourstacker”, fiind un punct de interes major pentru istorici și arheologi, scrie CNN.

O navă cu o istorie tumultuoasă

USS Stewart are o istorie fascinantă și complicată. Nava a fost inițial construită și lansată la apă în 1920, servind în Marina Statelor Unite. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a suferit avarii serioase în urma unor lupte cu forțele japoneze în 1942. La scurt timp după aceea, a fost capturată de inamic și transformată într-o navă de patrulare a Marinei Imperiale Japoneze, sub numele de „Patrol Boat No. 102”.

Această transformare a dus la un fenomen bizar în timpul războiului, când piloții Aliaților au început să raporteze prezența unei vechi nave de război americane care opera adânc în spatele liniilor inamice. Misterul a rămas nerezolvat până la sfârșitul războiului, când USS Stewart a fost redescoperită plutind în portul Kure din Japonia. Nava a fost recuperată de americani și remorcată înapoi la San Francisco.

O ultimă misiune în serviciul marin

După ce a fost readusă în Statele Unite, USS Stewart a avut parte de o ultimă misiune. În mai 1946, a fost folosită ca navă-țintă în cadrul unui exercițiu naval al Marinei Americane, în timpul căruia a absorbit foc intens timp de peste două ore, înainte de a se scufunda definitiv. De atunci, epava navei a devenit un subiect de interes pentru istorici, arheologi marini și entuziaști ai marinei.

Redescoperirea epavei a avut loc după mai bine de 78 de ani de la scufundarea sa, devenind o prioritate națională în explorările marine. Potrivit lui Samuel J. Cox, amiral retras al Marinei SUA și director al Naval History and Heritage Command, localizarea și protejarea acestor epave este esențială pentru a le feri de intervenții neautorizate. USS Stewart rămâne, conform legii, proprietate suverană a Statelor Unite, iar descoperirea sa deschide noi perspective asupra modului în care aceste relicve sunt conservate în mediul subacvatic.

Epava USS Stewart nu este doar un simbol al istoriei navale, ci și un exemplu remarcabil al modului în care tehnologia modernă poate ajuta la descoperirea și protejarea patrimoniului subacvatic. Această descoperire oferă o oportunitate unică pentru cercetători de a studia un vas istoric în detaliu și de a înțelege mai bine rolul pe care l-a jucat în timpul unor momente critice din istoria mondială.