Digitalizarea în România, un vis frumos. „Nu este normal ca, la 35 de ani de la Revoluţie, să mai stăm cu capul plecat în faţa unui ghişeu”

Digitalizarea în România a cunoscut o accelerare semnificativă în ultimii ani, devenind un pilon central în strategia de dezvoltare a țării. Guvernul și sectorul privat au colaborat pentru a îmbunătăți infrastructura digitală, ceea ce a permis accesul mai larg la internet și tehnologii de vârf.

Inițiativele de e-guvernare au simplificat interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice, reducând birocrația și timpul de așteptare. De asemenea, digitalizarea a avut un impact pozitiv asupra educației, sănătății și afacerilor, stimulând inovația și competitivitatea pe piața internă și internațională. Cu toate acestea, provocările persistă în ceea ce privește securitatea cibernetică și incluziunea digitală, fiind necesare eforturi continue pentru a asigura că toți cetățenii beneficiază de oportunitățile oferite de era digitală.

Statul român trebuie să preia din modelele mediului privat pentru a deveni mai eficient și a reduce birocrația, consideră Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR). În cadrul deschiderii Bucharest Tech Week, Niculae a subliniat importanța digitalizării și adoptării unor metode mai moderne de interacțiune cu cetățenii.

Vicepreședintele ADR a evidențiat că România are un potențial extraordinar în sectorul IT&C, cu un număr mare de absolvenți și o conectivitate foarte bună.

„România are printre cei mai mulți absolvenți de IT&C din Uniunea Europeană și cea mai mare pondere de femei absolvente de IT&C din Uniunea Europeană. Pe lângă asta, stăm extraordinar de bine la conectivitate, nu pentru că am fost cei mai inteligenți, ci pentru că am început ultimii”.