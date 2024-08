Descoperirea fără precedent a NASA pe Marte. Apă lichidă în scoarța Planetei Roșii, confirmată de cercetători

NASA a făcut o descoperire remarcabilă pe Marte, identificând existența unui ocean subteran uriaș situat la adâncimi între 11,5 și 20 de kilometri sub suprafața planetei. Această descoperire a fost realizată prin analiza datelor seismice colectate de sonda InSight. Cercetarea, publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerează că acest ocean ar putea fi un loc propice pentru existența vieții.

Ocean subteran pe Marte

Studiul arată că mari volume de apă lichidă au existat tranzitoriu pe suprafața lui Marte acum peste trei miliarde de ani. O mare parte din această apă se presupune că s-a infiltrat în subteran sau a fost pierdută în spațiu. Prin utilizarea modelelor fizice ale rocilor și a inversării bayesiene, cercetătorii au identificat combinații de litologie, saturație cu apă lichidă, porozitate și formă a porilor care sunt consistente cu vitezele seismice și gravitația măsurate în apropierea sondei InSight.

Oceanul subteran este localizat în scoarța medie, compusă din roci igneous fracturate și saturate cu apă lichidă, ceea ce explică cel mai bine datele existente. Descoperirea sugerează că apa de pe Marte, care a existat în râuri, lacuri, oceane și acvifere în perioada Noachiană și Hesperiană, ar fi putut fi încorporată în minerale, îngropată sub formă de gheață, sequestrată ca lichid în acvifere adânci sau pierdută în spațiu.

Implicații pentru căutarea vieții

Această descoperire are implicații majore pentru înțelegerea ciclului apei pe Marte și determinarea soartei apei de suprafață din trecut. Michael Manga, coautor al studiului, a declarat că acest mediu ar putea fi locuibil, având în vedere condițiile similare de pe Pământ, unde viața există în mine adânci și pe fundul oceanului.

„Nu văd de ce acest mediu nu ar fi locuibil. Este adevărat pe Pământ – minele adânci găzduiesc viață, fundul oceanului găzduiește viață”, a spus Manga.

Pe lângă potențialul de a găzdui viață, descoperirea apei lichide în scoarța medie a lui Marte ar putea oferi resurse valoroase pentru viitoarele misiuni de explorare. Accesarea acestor resurse ar putea fi esențială pentru susținerea misiunilor pe termen lung pe Marte, inclusiv pentru posibilele colonii umane.

Metodologia cercetării

Pentru a identifica acest ocean subteran, cercetătorii au folosit date seismice obținute de la sonda InSight. Aceasta a măsurat mișcările solului și undele seismice generate de cutremurele marțiene și impacturile meteoritice. Prin analizarea vitezei undelor seismice și compararea acestor date cu modele fizice ale rocilor, cercetătorii au putut să determine compoziția și structura scoarței marțiene până la adâncimi de 20 de kilometri.

Rezultatele au arătat că scoarța medie a lui Marte este compusă din roci igneous fracturate, saturate cu apă lichidă. Aceasta a fost o descoperire surprinzătoare, sugerând că o cantitate semnificativă de apă s-a păstrat sub suprafața planetei timp de miliarde de ani.

Viitorul cercetărilor pe Marte

Descoperirea unui ocean subteran pe Marte deschide noi perspective pentru explorarea Planetei Roșii. Viitoarele misiuni ar putea viza aceste rezerve subterane de apă pentru a investiga mai detaliat compoziția și potențialul lor de a susține viața. De asemenea, cercetările viitoare ar putea explora posibilitatea accesării acestor resurse pentru utilizarea în cadrul misiunilor umane pe Marte.

În concluzie, descoperirea unui ocean subteran pe Marte reprezintă un pas important în înțelegerea istoriei hidrologice a planetei și a potențialului său de a susține viața. Aceasta deschide noi orizonturi pentru explorarea spațială și pentru viitoarele misiuni pe Planeta Roșie.