Declarații după exit-poll, alegeri 9 iunie. Ce au spus Ciolacu, Nicușor Dan, Gabriela Firea, Piedone și Burduja, după ce au aflat rezultatele

Alegerile locale și europarlamentare din data de 9 iunie 2024 au reprezentat o luptă strânsă între principalele formațiuni politice din România. După închiderea urnelor, principalii lideri politici și candidați au ieșit la declarații, unii cu zâmbetul pe buze, alții dezamăgiți de rezultate.

Marcel Ciolacu a ieșit în fața alegătorilor cu un ochi râzând și cu altul plângând. S-a bucurat de rezultatele obținute la primării și consilii, însă nu a putut rata lecția pe care i-a oferit-o rezultatul de la Primăria Capitalei, unde Gabriela Firea a ieșit pe locul al doilea, cu mult în spatele lui Nicușor Dan.

”Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au acordat-o românii, dar și munca colegilor noștri. Faptul că am guvernat bine. PSD a obținut un scot mai bun, comparativ cu 2020. Vom avea mai mulți primari și mai mulți consilieri. Asta se vede și în scorul alianței de la europarlamentare, unde am obținut peste 50%. Am obținut legitimitatea românilor. Ne vom lupta pentru Schengenul terestru. Scorul de la primăria Capitalei e o lecție de democrație pe care o respectă. Îi mulțumesc Gabrielei Firea pentru că a făcut tot ce a putut.”, a declarat Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Nicușor Dan a declarat că se simte copleșit de susținebrea bucureștenilor și a anunțat un referendum pentru împărțirea banilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector.

Nicușor Dan a venit ulterior cu câteva precizări, anunțând că nu va candida la prezidențiale. Vă reamintim că edilul Capitalei a așteptat rezultatele scrutinului în Parcul Cișmigiu din fața Primăriei.

În discursul său, Cristian Popescu Piedone l-a atacat încă de la început pe primarul reconfirmat în funcția de primar al Capitalei, Nicușor Dan.

Gabriela Firea s-a eschivat în a face o declarație oficială. Aceasta a răspuns, în timp ce se retrăgea, întrebărilor adresate de jurnaliști. ”Nu analizăm pe stradă!”, a conchis Firea, care s-a arătat neîncrezătoare în rezultatele exit-poll-ului comandat chiar de partidul din care face parte.

”Așteptăm rezultatele oficiale! Nu contează! E un exit poll! Ce v-a zis domnul Ciolacu? Numărăm voturile! Vă promit că răspund după ce avem scorul real, după numărarea buletinelor de vot! Vom face o analiză după scorul din acel moment! Nu are rost să analizăm așa pe stradă! Nu vreau să reproșez nimănui nimic! (…) Ce pot să fac? Am intrat în campanie foarte târziu. Nu vreau să reproșez nimănui nimic. Vreau să avem întâi o imagine clară. – Dacă erați candidatul comun, erau alte rezultate? – Normal, și dacă adunăm cifrele se vede! Am fost și mulți candidați! Așa au fost deciziile, acum ce putem să mai facem? Eu am făcut o campanie corectă, pe soluții, nu am jignit pe nimeni.”, a declarat Gabriela Firea, vizibil afectată de rezultate.