De ce simți o senzație bizară în piept atunci când ceva te sperie? Poți muri de frică? Ce spun specialiștii

Ai avut vreodată pe cineva care să te sperie și să te trezești apucându-te de piept? Parcă ceva te-a lovit în spatele sternului, te simți puțin ciudat. Te sprijini de perete încercând să-ți revii, întrebându-te de ce prietenul tău e așa de nesuferit și de ce simți fizic în piept atunci când te sperii.

Când vorbim despre frică în ficțiune, expresii precum „mi s-a oprit inima” sunt adesea folosite, dar știința fricii ne spune că acest lucru nu este ceea ce se întâmplă, pur și simplu pentru că nu ar avea sens. Când ne speriem, senzația pe care o simțim are totul de-a face cu pregătirea noastră pentru a face față unei amenințări iminente, iar un stop cardiac nu ne-ar ajuta prea mult dacă am fi urmăriți de un leu.

Ce se întâmplă când te sperii?

Dacă ceva te face să tresari, se activează ceea ce este cunoscut drept sistemul nervos simpatic. Este un instrument intern care, practic, ne pregătește pentru răspunsul de luptă sau fugă prin eliberarea anumitor hormoni și influențarea funcției noastre fiziologice.

Un ingredient cheie este adrenalina (epinefrina) care este eliberată de glandele suprarenale în sânge. Acest lucru provoacă o reacție instantanee a sistemului cardiovascular, inima începe să pompeze mai repede, livrând mai mult sânge către organele și mușchii tăi. Asta pentru că vor avea nevoie de cât mai mult oxigen dacă urmează să fugi de un prădător.

Cum te face adrenalina să te simți?

După cum îți va spune oricine a folosit vreodată un EpiPen, o explozie bruscă de adrenalină nu este o senzație plăcută. Fiind un hormon de stres, aduce sentimente de nervozitate și anxietate similare cu cele pe care le-ai avea dacă urmează să faci un salt cu bungee, iar o explozie poate fi un simptom al PTSD-ului atunci când te gândești la incidente traumatice din trecut.

Folosim adrenalina ca medicament deoarece poate avea un impact pozitiv asupra persoanelor care experimentează o urgență medicală. Este eficientă pentru anafilaxia cauzată de expunerea la un alergen, cum ar fi arahidele, deoarece poate deschide căile respiratorii. Este, de asemenea, folosită în anumite cazuri de stop cardiac datorită modului în care influențează forța și ritmul bătăilor inimii.

Tremuratul, pulsul rapid și strângerea în piept fac parte din setul de simptome neplăcute ale unei creșteri bruște de adrenalină. Adăugați la aceasta o stare de alertă crescută și devii brusc foarte conștient de schimbările din corpul tău, și acest lucru devine cu atât mai vizibil într-un scenariu în care nu ești de fapt în pericol – cum ar fi prietenul tău care sare la tine când credeai că ești singur acasă.

Este important de menționat că, deși activarea sistemului nervos simpatic este un răspuns normal la o surpriză, anumite condiții cardiace pot fi declanșate de spaimă. Oricine experimentează dureri în piept sau disconfort continuu ar trebui să contacteze medicul. La urma urmei, este teoretic posibil să fii speriat până la moarte.