De ce ar trebui să închizi telefonul mobil când alimentezi mașina la pompă. Riscurile la care te expune smartphone-ul în benzinărie

Dacă ați observat vreodată un semn la pompă care vă îndeamnă să închideți telefonul mobil în timp ce alimentați mașina, probabil v-ați întrebat de ce. Există cu adevărat un risc real asociat cu utilizarea telefonului mobil la benzinării sau este doar o măsură de precauție exagerată?

În anii 1990 și 2000, au apărut rapoarte vagi despre persoane care ar fi fost incendiate la benzinării din cauza utilizării telefoanelor mobile. Un exemplu tipic era un email care circula în lanț, avertizând șoferii că un conducător auto din Indonezia (sau uneori Belgia) „a suferit arsuri și mașina sa a fost grav avariată când vaporii de benzină au explodat după ce au fost aprinși de electricitatea statică provenită de la telefonul mobil pe care îl folosea”. Se susținea uneori că producătorii de telefoane mobile au emis avertismente cu privire la această problemă.

Deși aceasta poate părea plauzibilă, nu există rapoarte confirmate despre astfel de incidente, în afara emailurilor trimise de rudele mai puțin sceptice. Este posibil ca incendiile să fie declanșate de electricitatea statică la benzinării. Conform Comisiei Federale de Comunicații (FCC), între 2004 și 2008, 3% dintre incendiile vehiculelor la stațiile de servicii au fost cauzate de „descărcări statice neclasificate”. Potrivit Institutului pentru Echipamente Petroliere, au existat 170 de incendii cauzate de electricitatea statică la benzinării între 1992 și 2006.

Un șofer ghinionist a povestit pentru New York Times în 2008: „Când am întins mâna spre pompă, am văzut o flacără”. Ca majoritatea incidentelor, acesta a avut loc după ce a reintrat în vehiculul său în timpul alimentării, folosind un clip pentru a menține pompa activă. Jacheta sa sintetică s-a încărcat electrostatic și, când a atins din nou duza, a apărut flacăra.

Studiile și concluziile

În ceea ce privește telefoanele mobile, nu există incidente documentate de incendii declanșate de acestea, în ciuda miilor de miliarde de realimentări care au loc anual în întreaga lume. FCC a raportat în 2015 că, deși este teoretic posibil ca o scânteie de la bateria unui telefon mobil să aprindă vaporii de benzină în condiții foarte precise, nu există niciun incident documentat în care utilizarea unui telefon mobil să fi cauzat un incendiu sau o explozie la o benzinărie.

„Testările științifice nu au stabilit o legătură periculoasă între telefoanele wireless și vaporii de combustibil”, a adăugat FCC. Ideea este probabil alimentată de autocolantele care solicită oamenilor să nu folosească telefoanele mobile, conform Asociației Industriei de Telecomunicații Celulare. Chiar și emisiunea Mythbusters a analizat această idee, declarând-o un mit.

Există motive întemeiate pentru care nu ar trebui să folosiți telefoanele la benzinării, cum ar fi evitarea distragerii atenției, dar prevenirea unei explozii nu este unul dintre ele.

Cum să minimizați riscurile reale

Electricitatea statică reprezintă într-adevăr un risc, cu incendii reale și verificabile cauzate de aceasta (și, desigur, de benzină). Totuși, puteți minimiza acest risc destul de ușor prin împământarea dvs. atunci când ieșiți din vehicul, simplu prin atingerea solului cu picioarele și a caroseriei mașinii. De asemenea, nu ar trebui să folosiți clipuri pentru a menține pompa activă și să nu reintrați în vehicul în timpul alimentării, unde puteți acumula sarcină statică din frecarea de tapițeria din interior.

În concluzie, închiderea telefonului mobil la benzinării nu previne incendii cauzate de scântei de la telefon, ci ajută la evitarea distragerii atenției, care poate duce la alte accidente. Așadar, urmând aceste recomandări, puteți asigura o alimentare sigură și fără incidente.