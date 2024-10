Cum recunoști imaginile generate de AI și de ce reprezintă o problemă

Internetul este tot mai plin de informații greșite, iar proliferarea imaginilor generate de inteligența artificială (AI) contribuie semnificativ la această problemă. De la acuzațiile legate de utilizarea ilegală a artei în antrenarea modelelor AI, până la impactul negativ asupra mediului, efectele acestui fenomen sunt variate. Totodată, amenințarea dezinformării – atât politice, cât și de altă natură – este mai prezentă ca niciodată prin crearea de imagini false cu scopuri propagandistice sau alte intenții malițioase.

Chiar și imaginile aparent inofensive pot răspândi informații eronate, iar multe dintre acestea apar frecvent în rezultatele de căutare de imagini ale marilor motoare de căutare. În viitorul apropiat, Google a promis că va eticheta imaginile generate sau modificate de AI în credențialele de conținut pentru a indica proveniența lor. Însă, acest lucru se va aplica doar imaginilor care folosesc standardele C2PA (Content Provenance and Authenticity), iar pentru cele care nu respectă aceste standarde, nu există încă un plan clar.

Prezența imaginilor generate de AI în rezultatele motoarelor de căutare ridică probleme semnificative. O situație recentă a devenit virală pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au semnalat mai multe exemple de rezultate greșite în căutări. Unul dintre cele mai notabile cazuri este cel al căutărilor pentru „pui de păun”. Pe Bing, unul dintre primele rezultate este o imagine stoc generată de AI, în timp ce pe Google, de asemenea, astfel de imagini sunt prezente, unele dintre ele fiind legate de articole care demontează mitul.

