Cum funcționează Creditul Fermierului, cum obții cel mai nou ajutor financiar de la stat. Băncile care îl oferă, care sunt condițiile

În contextul actual, în care sectorul agricol se confruntă cu numeroase provocări, Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a lansat Creditul Fermierului.

Această schemă de ajutor de stat este destinată să susțină fermierii prin granturi pentru subvenționarea dobânzilor la credite, oferind un suflu nou activităților agricole.

Ce este Creditul Fermierului, cum îl obții?

Creditul Fermierului reprezintă o inițiativă guvernamentală menită să sprijine fermierii români, facilitându-le accesul la finanțare avantajoasă. Scopul principal este finanțarea activității curente în domeniul agricol, contribuind astfel la dezvoltarea și eficientizarea acestui sector vital pentru economia națională.

CEC Bank a anunțat recent că a semnat convențiile pentru acordarea acestui credit, în colaborare cu Fondul De Garantare A Creditului Rural (FGCR), marcându-se astfel începutul implementării practice a programului. Beneficiarii eligibili pentru acest tip de credit sunt persoanele juridice care desfășoară activități agricole, specificate prin codurile CAEN 011, 012, 013, 014 sau 015.

Condițiile de eligibilitate și finanțare

Pentru a beneficia de Creditul Fermierului, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe criterii, printre care:

Să fie persoană juridică, activând în sectorul agricol vegetal/zootehnic.

Destinația creditului trebuie să fie pentru finanțarea activității curente, cu excluderea activităților de comerț.

Valoarea creditului se va stabili în funcție de necesarul de capital de lucru al firmei și de cifra de afaceri.

Creditul are o perioadă de creditare de maxim 60 luni, cu o dobândă standard constituită din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an. Partea din rata dobânzii reprezentând ROBOR la 3 luni va fi suportată de bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita unui ajutor maxim de 280.000 euro per beneficiar, în timp ce marja de 1,95% va fi suportată de beneficiar.

Băncile care oferă Creditul Fermierului

CEC Bank este printre primele bănci care au semnat convențiile pentru acordarea acestui tip de credit. Însă, conform declarațiilor făcute de Alina Toma de la FGCR, alte șapte bănci au semnat deja convențiile, extinzând astfel rețeaua de instituții financiare prin care fermierii pot accesa acest ajutor financiar.

Creditul Fermierului se profilează ca o oportunitate valoroasă pentru fermierii români, oferindu-le acces la resurse financiare necesare pentru dezvoltarea și susținerea activităților agricole. Prin subvenționarea dobânzilor și colaborarea cu bănci de renume, acest program guvernamental urmărește să aducă o contribuție semnificativă la consolidarea sectorului agricol din România.