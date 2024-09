Cum faci un cocktail original cu coniac și Lillet, Becherovka și soc, un fel Cognac Sour, dar diferit

În materie de modele pentru cocktailuri clasice de la care te poți inspira la infinit, puține sunt la fel de versatile precum ideea de sour. Deși sunt mai cunoscute Tequila Sour (Margarite), Rum Sour (Daiquiri), Gin Sour (Gimlet), nu te oprește nimeni să faci un cognac sour și este departe de a fi un concept original. Pe de altă parte, ca în cazul fiecărui sour, poți particulariza rețeta după propriul gust și preferințe.

În rețete originală de mai jos, pe care am inventat-o în urmă cu câțiva ani și am intitulat-o Jeune Sentiment, pe lângă ideea clasică de sour (două părți băutură spirtoasă, o parte îndulcitor și o parte aciditate, tradițional suc de lămâie sau limetă), am introdus în ecuație alte câteva particularități. În primul rând, am folosit sirop de soc în locul siropului de zahăr și am amplificat complexitatea cu Becherovka, diminuând un pic alcoolemia cu Lillet Blanc.

Ce sunt Becherovka și Lillet Blanc, dacă tot le-am folosit în rețetă

Becherovka este un lichior tradițional ceh, cunoscut pentru aroma sa distinctivă de ierburi și condimente. Originar din orașul Karlovy Vary (cunoscut și sub numele Karlsbad), în Republica Cehă, Becherovka este un digestiv popular, consumat adesea după masă pentru a facilita digestia. Becherovka a fost creată la începutul secolului al XIX-lea de farmacistul Josef Vitus Becher. Inițial, lichiorul a fost comercializat ca un tonic medicinal, fiind destinat să trateze problemele digestive.

Rețeta originală a fost păstrată în familie și transmisă de-a lungul generațiilor, devenind o băutură populară atât în Cehia, cât și în alte părți ale lumii. Deși rețeta exactă este un secret bine păstrat, se știe că Becherovka este făcută dintr-un amestec de peste 20 de plante și condimente, dizolvate într-un alcool de calitate superioară, și apoi maturată timp de două luni în butoaie de stejar. Aroma complexă a Becherovka, cu note de scorțișoară, cuișoare și alte condimente, o face ideală pentru a fi savurată în timpul sezonului rece, dar este apreciată și în alte perioade ale anului.

Lillet este un aperitiv francez renumit, originar din Podensac, un mic oraș din regiunea Bordeaux. Acest vin fortificat este cunoscut pentru echilibrul său unic între dulce și amar, fiind o băutură apreciată atât în Franța, cât și în întreaga lume. Lillet este produs dintr-un amestec de vinuri Bordeaux și lichioruri de fructe, obținute prin macerarea fructelor în alcool. Băutura este apoi îmbătrânită în butoaie de stejar, ceea ce îi conferă o complexitate și o profunzime deosebită.

Lillet a fost creat în 1872 de frații Paul și Raymond Lillet, care au fondat compania Maison Lillet. Inițial, băutura era cunoscută sub numele de Kina Lillet, datorită conținutului său de chinchona, o plantă folosită pentru a adăuga o notă de amărăciune sau amăreală. Această plantă este sursa naturală de chinină, un ingredient utilizat și în apă tonică. Kina Lillet a devenit rapid popular în Franța și a fost exportat în Statele Unite, unde a câștigat popularitate în anii 1920 și 1930. În 1986, formula originală a fost modificată pentru a reduce amărăciunea și pentru a se adapta gusturilor contemporane.

Există trei tipuri principale de Lillet disponibile: Lillet Blanc, Lillet Rouge și Lillet Rosé. Lillet Blanc este cel mai cunoscut și popular dintre cele trei, având o culoare aurie și un gust fructat, cu note de portocale și miere. Acesta este servit de obicei rece, cu gheață și o felie de lămâie sau portocală, fiind ideal pentru a deschide apetitul înainte de o masă.

Cum faci un cognac sour original cu Becherovka, Lillet și soc

Ca referință, în momentul în care vezi rețete de cocktailuri cu coniac, deși nu te oprește nimeni, este recomandabil să nu folosești sticle extraordinar de scumpe sau rarități. Orice coniac decent de clasificare VS sau VSOP este în regulă, XO s-ar putea să fie prea mult.