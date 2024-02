Cristiano Ronaldo, desființat de arabi după un gest incalificabil: ”Și-a arătat urâțenia și caracterul mizer” VIDEO

Cristiano Ronaldo este în centrul unui scandal în Arabia Saudită. El a făcut un gest revoltător după meciul amical disputat de Al-Nassr cu Al-Hilal. Arabii au reacționat imediat și l-au desființat pe starul portughez. Ce a putut să facă acesta.

Cristiano Ronaldo a fost titular în meciul amical disputat de Al Nassr cu rivala Al Hilal, scor 0-2, pe Kingdom Arena din Riad, în fața a 26.000 de spectatori. Cel mai bine plătit sportiv al lumii în anul trecut a fost provocat din nou de suporterii echipei adverse și nu s-a putut abține. A făcut un gest care i-a scos din sărite pe arabi.

După duelul pierdut cu Al-Hilal, Cristiano Ronaldo s-a arătat foarte supărat și nervos și a făcut un gest revoltător, în drum spre vestiare. Mai muți suporteri ai formației Al-Hilal au aruncat spre el cu tricourile echipei favorite, iar starul portughez a luat unul dintre ele și l-a dus în zona intimă. Apoi l-a aruncat înapoi în tribune.

Some of us Manchester United Fans that chose Lionel Messi over Cristiano Ronaldo did so not just because of football but character too. pic.twitter.com/5Xglc4kyYl

— Jacob (@UtdJacobi) February 9, 2024